¿Seguirá Olise después de 2027? El presidente del Bayern de Múnich responde

Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del Bayern Múnich, habló sobre los rumores que rodearon el futuro de la estrella francesa Michael Olise durante el último mercado de fichajes estival, y también se refirió a las negociaciones para la renovación del contrato del internacional inglés Harry Kane.

Dreesen, en declaraciones al portal alemán "SPORT1", dijo sobre los rumores que vincularon a Olise con una salida del Bayern: "Esto simplemente no era cierto. Y por eso lo dije públicamente. Simplemente no era cierto. No teníamos ninguna oferta sobre la mesa. Y siempre dijimos que no estábamos interesados".

Y continuó: "Esa es exactamente nuestra postura. Olise es sumamente importante para este equipo. Es un mago sobre el terreno de juego".

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Sobre la posibilidad de garantizar la continuidad de Olise con el Bayern después del próximo verano, dijo: "Lanzar promesas en este terreno es algo complicado. Y si seremos capaces de retenerlo de forma permanente, es algo que volveremos a discutir en verano".

Numerosos informes de prensa habían hablado, a principios del verano actual, del deseo del Real Madrid de incorporar a la estrella francesa.

Dreesen también habló sobre el futuro de Harry Kane, y dijo: "Nuestra relación es tranquila. Es evidente que ambas partes lo quieren (la renovación)".

Y sobre si la duración del contrato representa el punto de discordia en las negociaciones de la renovación, Dreesen respondió: "Ese es uno de los pequeños detalles que no discutiré aquí".

El gigante bávaro se prepara actualmente para inaugurar su andadura en la nueva edición de la Liga de Campeones de Europa, con un enfrentamiento ante su invitado, el noruego Bodø/Glimt, el próximo jueves.

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