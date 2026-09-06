¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Harry Kane und Michael Olisegetty
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

¿Seguirá Olise después de 2027? El presidente del Bayern de Múnich responde

Bayern Múnich vs Bodoe/Glimt
Bayern Múnich
Bodoe/Glimt
Liga de Campeones
Elversberg vs Bayern Múnich
Elversberg
Bundesliga
M. Olise
H. Kane
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
Primera División
Real Madrid vs Inter Milán
Inter Milán
Alemania
Noruega
Francia
Inglaterra
España
Italia

Numerosos informes han abordado el deseo del Real Madrid de fichar a la estrella francesa.

Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del Bayern Múnich, habló sobre los rumores que rodearon el futuro de la estrella francesa Michael Olise durante el último mercado de fichajes estival, y también se refirió a las negociaciones para la renovación del contrato del internacional inglés Harry Kane.

Dreesen, en declaraciones al portal alemán "SPORT1", dijo sobre los rumores que vincularon a Olise con una salida del Bayern: "Esto simplemente no era cierto. Y por eso lo dije públicamente. Simplemente no era cierto. No teníamos ninguna oferta sobre la mesa. Y siempre dijimos que no estábamos interesados".

Y continuó: "Esa es exactamente nuestra postura. Olise es sumamente importante para este equipo. Es un mago sobre el terreno de juego".

Lee también

Pese a la defensa de su entrenador: Vinícius genera polémica al ignorar a Mourinho

¿Cómo eligió el Barcelona a sus cinco capitanes? Flick revela los entresijos

Sobre la posibilidad de garantizar la continuidad de Olise con el Bayern después del próximo verano, dijo: "Lanzar promesas en este terreno es algo complicado. Y si seremos capaces de retenerlo de forma permanente, es algo que volveremos a discutir en verano".

Numerosos informes de prensa habían hablado, a principios del verano actual, del deseo del Real Madrid de incorporar a la estrella francesa.

Dreesen también habló sobre el futuro de Harry Kane, y dijo: "Nuestra relación es tranquila. Es evidente que ambas partes lo quieren (la renovación)".

Y sobre si la duración del contrato representa el punto de discordia en las negociaciones de la renovación, Dreesen respondió: "Ese es uno de los pequeños detalles que no discutiré aquí".

El gigante bávaro se prepara actualmente para inaugurar su andadura en la nueva edición de la Liga de Campeones de Europa, con un enfrentamiento ante su invitado, el noruego Bodø/Glimt, el próximo jueves.

Pueden debatir los temas y las noticias de manera más profunda en los foros de "Kooora".

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google