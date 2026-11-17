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El brasileño Endrick, delantero del Real Madrid, ha zanjado las crecientes especulaciones sobre su posible salida en el próximo mercado de invierno.

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Las declaraciones del delantero brasileño, de 20 años, llegaron tras su brillante actuación con su selección ante Singapur, en la que marcó un gol y dio una asistencia. Una aparición que volvió a poner el foco en su talento, en medio de las preguntas sobre los motivos por los que no está jugando con regularidad en el Real Madrid.

En declaraciones recogidas por el portal Tribuna, Endrick respondió así al ser preguntado por su futuro: «Me gustaría quedarme en el Real Madrid para siempre. Siempre estoy dispuesto a ayudar al club».

Cuando se le preguntó por su situación ante la falta de minutos, señaló que la decisión corresponde al entrenador, José Mourinho, y añadió: «Creo que es una decisión de Mourinho, ¿no? Por supuesto, siempre estoy dispuesto a ayudar al Real Madrid, el club más grande del mundo».

141 minutos que disparan las especulaciones sobre el futuro de Endrick

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Las palabras de Endrick llegan en un momento complicado para él en el Real Madrid, ya que solo ha disputado 141 minutos en todas las competiciones esta temporada, después de sufrir una lesión muscular al inicio del curso que condicionó su arranque.

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El delantero brasileño ha quedado fuera de los planes para el once titular, debido a la fuerte competencia en la delantera y a la presencia de Kylian Mbappé, que ocupa un lugar destacado entre las opciones de Mourinho, además de la variedad de soluciones ofensivas de las que dispone el técnico portugués.

Endrick ya se vio obligado a buscar más minutos la temporada pasada, cuando se marchó cedido al Olympique de Lyon francés en la segunda mitad del curso.

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El jugador firmó una experiencia exitosa con el conjunto francés, con 8 goles y 7 asistencias en 21 partidos y un total de 1663 minutos, demostrando que puede marcar la diferencia cuando tiene la oportunidad de jugar con regularidad.

Milan y Roma, al acecho, y una oferta de 70 millones de euros

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La falta de minutos de Endrick ha desatado la competencia entre varios clubes europeos dispuestos a aprovechar su situación en el Real Madrid. Su nombre se ha vinculado con fuerza al Milan y a la Roma, además del interés de otros equipos.

Según informaciones procedentes de Italia, el Milan se prepara para presentar una oferta de 60 millones de euros, más otros 10 millones en incentivos y bonus, para hacerse con los servicios del delantero brasileño.

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De acuerdo con esas informaciones, la fórmula propuesta contempla la posibilidad de incluir una cláusula que permitiría al Real Madrid recomprar al jugador por 80 millones de euros, lo que daría al club español la opción de recuperarlo en el futuro si triunfa en el conjunto italiano.

La Roma también ha entrado en la carrera por unas posibles negociaciones, mientras que el Arsenal ha sido vinculado igualmente con el fichaje del jugador, aunque las informaciones sobre la postura del club inglés son contradictorias.

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Sin embargo, las últimas declaraciones de Endrick suponen un mensaje claro para los clubes interesados: su prioridad sigue siendo triunfar en el Real Madrid, y no buscar una salida del club por la falta de minutos.

Mourinho no quiere desprenderse del talento brasileño

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Mourinho no parece dispuesto a desprenderse de Endrick, pese a las ofertas y al creciente interés por sus servicios. El técnico ya se había referido en términos muy positivos al potencial del jugador, asegurando que tiene un futuro excepcional.

El entrenador portugués ya había lanzado un mensaje contundente a los clubes interesados en fichar al delantero brasileño, al afirmar en unas declaraciones anteriores: «Olvidaos, olvidaos de cualquier club interesado en él. El jugador es muy importante para nosotros, y cualquier club que quiera ficharlo tendrá que tratar conmigo».

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Mourinho añadió que le encanta el potencial del jugador y que no ve necesaria su salida en calidad de cedido, reiterando su confianza en que pueda alcanzar un éxito excepcional en el Real Madrid.

Así, la relación entre ambos parece una de las claves para definir el futuro de Endrick, que aún tiene contrato con el Real Madrid hasta el verano de 2030.