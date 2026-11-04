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Europa League
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Real Sociedad vs. Lyon hoy en directo: ¿Quién televisa o transmite el partido por streaming?

Real Sociedad vs Lyon
Real Sociedad
Lyon
Europa League

La Real Sociedad se enfrenta al Lyon en la Europa League. Pero ¿quién emite o retransmite hoy el partido en directo por televisión y streaming?

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ArgentinaDisney+
PerúDisney+
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EcuadorDisney+
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  • Acceda al canal oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la transmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Real Sociedad vs. Lyon: hora de inicio

crest
Europa League - Jornada 4
Reale Arena

El partido entre la Real Sociedad y el Lyon comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Real Sociedad vs. Lyon, en directo hoy: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

El partido se retransmitirá en directo. A continuación se indican las opciones disponibles para verlo.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con la Real Sociedad y el Lyon?

La Real Sociedad llega con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-2 ante el Athletic Bilbao en La Liga. Antes, el equipo logró una contundente victoria por 6-0 frente al Lilleström en la Europa League, además de triunfos a domicilio ante el Málaga (5-2) y el Levante (2-1). En total, la Real Sociedad marcó 15 goles y encajó 10 en esos cinco partidos.

El Lyon suma tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. En el más reciente, ganó 2-0 al Angers en la Ligue 1. También destacan sus victorias por 3-2 ante el Crystal Palace y por 2-1 frente al Niza. La derrota contra el Paris Saint-Germain (0-2) y el 0-3 ante el Hoffenheim en la Europa League empañan ese balance. En este periodo, el Lyon marcó ocho goles y encajó otros ocho.

RSO

RSO - Formulario

GIL
D1-1
MAL
W2-5
LIL
W0-6
LEV
W2-1
ATH
L2-1
Gol marcado (encajado)
15/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
OL

OL - Formulario

CRY
W3-2
NCE
W2-1
TSG
L3-0
PSG
L2-0
SCO
W2-0
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Real Sociedad vs. Lyon: alineaciones

Real Sociedad contra Lyon alineaciones probables

Manager

  • P. Matarazzo

Real Sociedad vs. Lyon: estado de forma

RSO

RSO - Formulario

GIL
D1-1
MAL
W2-5
LIL
W0-6
LEV
W2-1
ATH
L2-1
Gol marcado (encajado)
15/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
OL

OL - Formulario

CRY
W3-2
NCE
W2-1
TSG
L3-0
PSG
L2-0
SCO
W2-0
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Real Sociedad vs. Lyon: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

Real SociedadEmpateLyon
2
1
2
Liga de Campeones Clasificación
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
Lyon badge
Lyon
OL
0
F
Liga de Campeones Clasificación
Lyon badge
Lyon
OL
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
F
Amistosos
Lyon badge
Lyon
OL
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
F
Liga de Campeones
Lyon badge
Lyon
OL
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
F
Liga de Campeones
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
Lyon badge
Lyon
OL
1
F
5Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles0/5
Ambos equipos marcaron1/5

Real Sociedad vs. Lyon: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
OlympiakosOlympiakosOLY
431041+310
D
W
W
W
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
W
W
W
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
W
W
W
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
W
W
W
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
W
W
W
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
W
D
W
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
W
W
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
W
W
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
W
W
L
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
L
W
W
12
RennesRennesREN
413043+16
D
D
W
D
13
LyonLyonOL
320156-16
L
W
W
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
W
D
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
D
L
W
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
311153+24
L
D
W
17
Levski SofíaLevski SofíaLES
31113304
W
D
L
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
L
W
D
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
W
L
D
20
NEC NimegaNEC NimegaNEC
311158-34
W
D
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
311136-34
D
L
W
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
W
L
L
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
W
L
L
24
AC MilánAC MilánMIL
310245-13
L
W
L
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
W
L
L
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
L
L
W
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
L
W
L
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
L
L
W
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
D
L
L
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
L
L
D
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
L
D
L
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
L
L
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
L
L
L
34
MarsellaMarsellaOM
300316-50
L
L
L
35
CelticCelticCEL
300339-60
L
L
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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