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Real Madrid vs. Sevilla, previa de LaLiga: Todo lo que debes saber

Real Madrid vs Sevilla
Primera División
Real Madrid
Sevilla

Análisis completo del partido entre el Real Madrid y el Sevilla FC en LaLiga. Repasamos los últimos resultados de ambos equipos en competiciones nacionales y en la Champions League, su estado de forma y las claves del encuentro de la novena jornada, que se disputará este domingo por la noche en el Santiago Bernabéu de Madrid.

Real Madrid vs. Sevilla: Datos del partido

crest
Primera División - Jornada 9
Estadio Bernabeu

El Real Madrid y el Sevilla FC comenzarán su partido el 18 de octubre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

El Real Madrid recibe al Sevilla antes de una semana europea importante

El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu para recibir a su rival andaluz, el Sevilla FC, en la novena jornada de LaLiga 2026/27. Tras disputar un partido de Champions League entre semana, el Madrid buscará mantener su buena trayectoria liguera en casa. Para el Sevilla, viajar a la capital española después de un emocionante partido de seis goles antes del parón internacional supone una exigente prueba defensiva ante una de las delanteras más destacadas de Europa.

AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

El espectáculo de siete goles del Real Madrid en Roma

El Real Madrid llega al encuentro del domingo con una gran confianza ofensiva tras su trepidante victoria por 4-3 ante la AS Roma en la Champions League, disputada el miércoles 14 de octubre en el Estadio Olímpico. Kylian Mbappé, Carlos Espí, Endrick y Antonio Rüdiger marcaron en un partido de gran intensidad. Ese triunfo llegó después de una trabajada victoria en casa por 1-0 contra el Villarreal en la octava jornada, que mantiene al Madrid bien situado en la lucha por el título antes de una semana de gran importancia.

Levante UD v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

El emocionante empate a seis goles del Sevilla en Valencia

El Sevilla viaja a Madrid animado por el espíritu de lucha que mostró en el dramático empate 3-3 a domicilio ante el Levante el 12 de octubre. Los goles de Robbie Ure (12') y Félix Correia (53') habían dado ventaja al Sevilla antes de que el suplente Isaac Romero marcara un gol decisivo en el minuto 90. Con la capacidad de Youssouf Fofana para distribuir el balón y el dinamismo de Félix Correia por la banda, el Sevilla tiene recursos para poner a prueba a la defensa del Madrid en las transiciones.

Duelo en el Bernabéu

Desde el punto de vista táctico, el encuentro del domingo enfrentará la movilidad ofensiva del Real Madrid con el juego al contraataque del Sevilla. El Madrid buscará controlar el ritmo a través de Jude Bellingham, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, y aprovechar a Kylian Mbappé y Vinícius Júnior por las bandas. Por su parte, el Sevilla confiará en la solidez de Lucien Agoumé y Kike Salas por el centro para resistir la presión e iniciar transiciones rápidas a través de Youssouf Fofana. Con puntos importantes en juego en LaLiga, el partido del domingo por la noche promete fútbol español de primer nivel.

Noticias de los equipos y plantillas

Real Madrid contra Sevilla alineaciones probables

Manager

  • J. Mourinho

Jose Mourinho no podrá contar con Raul Asencio por lesión, mientras que Vinicius Junior está sancionado y no participará en el encuentro. La información sobre el posible once se actualizará cuando se acerque el inicio del partido.

Luis Garcia no tiene por ahora bajas por lesión ni sanción en el Sevilla. Se confirmarán más detalles sobre la plantilla a medida que se acerque el partido.

Estado de forma

RMA

RMA - Formulario

RAY
W4-1
ELC
W2-3
ATM
L2-1
VIL
W1-0
ROM
W3-4
Gol marcado (encajado)
13/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SEV

SEV - Formulario

VAL
W1-0
COR
W0-1
BAR
L1-3
AVL
L1-3
LEV
D3-3
Gol marcado (encajado)
7/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Real Madrid llega a este partido tras ganar tres de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, con un empate y una derrota en ese periodo. Su resultado más reciente fue una victoria en casa por 1-0 ante el Villarreal en LaLiga, para la que necesitó un gol de Yan Diomande y un decidido esfuerzo defensivo tras la expulsión de Vinicius Junior. En esa misma racha, el Madrid también venció al Inter por 2-1 en la Champions League y al Rayo Vallecano por 4-1 en liga, aunque la derrota por 2-1 ante el Atlético de Madrid empaña una serie por lo demás positiva.

La solidez ha marcado los últimos resultados del Sevilla. El equipo de Luis Garcia ha ganado dos de sus tres últimos partidos de LaLiga y ha empatado el otro, sin encajar goles en ninguna de esas dos victorias ligueras. Su única derrota en los últimos cinco encuentros, contando todas las competiciones, llegó ante el Aston Villa en un amistoso. Esa regularidad defensiva, unida a las victorias sobre el Deportivo de A Coruna y el Valencia, apunta a un equipo difícil de superar.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

Real MadridEmpateSevilla
5
0
0
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
F
10Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron1/5

Los enfrentamientos recientes entre ambos clubes han favorecido de forma constante al Real Madrid. El último tuvo lugar en mayo de 2026, cuando el Madrid ganó por 1-0 a domicilio ante el Sevilla en LaLiga. Antes, el Madrid había vencido al Sevilla por 2-0 en el Bernabéu en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos en la competición, el Madrid ha ganado cuatro y el Sevilla uno, un balance que refleja el dominio madridista en este duelo durante las últimas temporadas.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
8800347+2724
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
8611188+1019
W
W
W
W
L
3
Real BetisReal BetisBET
8611149+519
W
D
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
W
L
W
W
L
5
SevillaSevillaSEV
84221312+114
D
L
W
W
D
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
W
W
L
W
D
7
AlavésAlavésALA
8323128+411
L
D
L
L
W
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
82421211+110
L
D
L
D
W
9
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
D
W
D
D
D
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
L
W
W
L
L
12
EspanyolEspanyolESP
8224111108
D
L
L
W
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
L
W
L
D
D
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
D
L
L
W
L
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
L
D
L
L
L
17
LevanteLevanteLEV
71331115-46
D
L
L
D
W
18
ElcheElcheELC
81341117-66
D
W
L
D
L
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
D
L
W
L
L
20
MálagaMálagaMAL
8044413-94
D
L
L
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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