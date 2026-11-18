Compartir Sigue a GOAL en Google

La nueva clasificación mundial de selecciones de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), publicada este miércoles 18 de noviembre de 2026, ha supuesto un giro histórico para el fútbol árabe y africano. Marruecos ha protagonizado un salto excepcional que lo sitúa entre las cinco mejores selecciones del mundo, un logro sin precedentes para el fútbol árabe. El resto de selecciones árabes ofreció resultados dispares: Egipto retrocedió en el ranking mundial, mientras que Argelia y Arabia Saudí siguen entre las selecciones árabes más destacadas.

Anuncios

La actualización oficial, publicada en el sitio web de la Federación Internacional de Fútbol, reveló que España conserva el liderato del ranking mundial pese a su derrota ante Inglaterra, mientras que Argentina y Francia mantuvieron la segunda y la tercera posición, Inglaterra fue cuarta y Marruecos acaparó los focos al situarse en el quinto puesto del mundo.

Marruecos hace historia: un logro árabe y africano excepcional

Marruecos firmó una gesta histórica al alcanzar el quinto puesto mundial tras escalar dos posiciones en la nueva clasificación. Se convierte así en la primera selección árabe en llegar a ese escalón y en la segunda africana en conseguirlo, después de Nigeria, que ya ocupó la quinta plaza en abril de 1994.

La importancia del logro marroquí radica en que no supone un simple avance pasajero en la clasificación, sino que refleja la continuidad del gran crecimiento que ha experimentado el fútbol marroquí en los últimos años, en los que Marruecos se ha convertido en una potencia capaz de competir con los grandes.

Anuncios Anuncios

La victoria ante Níger contribuyó a engordar el casillero de Marruecos, que se impuso por 1-0 en el marco de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones. La selección prolonga así su buena racha de resultados y confirma que merece estar entre la élite mundial.

Related Topics

Este hito supone un nuevo capítulo en la trayectoria de la selección marroquí, que hizo historia en el Mundial de Catar 2022 al convertirse en la primera selección africana y árabe en alcanzar las semifinales, antes de mantener su fuerte presencia en las competiciones internacionales posteriores.

Egipto retrocede

Anuncios

Por otro lado, Egipto sufrió un nuevo retroceso al ocupar el puesto 26 del mundo, una posición menos que en la clasificación anterior.

Este descenso se produjo después de que Egipto perdiera 8,98 puntos tras el empate sin goles ante Malaui en la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, un resultado que penalizó a la selección en el cálculo del ranking internacional.

Anuncios

Pese a este retroceso, la selección egipcia se mantuvo entre las mejores de África, ya que es tercera del continente por detrás de Marruecos y Senegal. Además, sigue siendo una de las selecciones árabes más destacadas, al ocupar el segundo lugar entre ellas, solo por detrás de Marruecos.

Por su parte, Argelia se situó en el puesto 28 del mundo, lo que la convierte en la tercera selección árabe por detrás de Marruecos y Egipto, mientras que Arabia Saudí ocupó el puesto 54 y es cuarta entre los combinados árabes.

Anuncios

Túnez ocupó el puesto 59 del mundo, seguido de Catar en el 60, Irak en el 63, Emiratos Árabes Unidos en el 67 y Jordania en el 72.

En el resto de posiciones árabes, Omán ocupó el puesto 80; Siria, el 88; Palestina, el 92, y Baréin, el 97.

Anuncios

Asimismo, Comoras ocupó el puesto 107 del mundo; Mauritania, el 110; Líbano, el 112; Libia, el 113, y Kuwait, el 132, mientras que Yemen se situó en el 147.

España, en lo más alto; Argentina se acerca e Inglaterra da el salto

Anuncios

En lo más alto del ranking mundial, España mantuvo el primer puesto con 2004,48 puntos, pese a perder 8,68 puntos tras caer 2-3 ante Inglaterra en un vibrante duelo que se decantó del lado inglés.

Argentina fue segunda con 1966,13 puntos tras golear 7-0 a Costa Rica, un triunfo con el que recortó distancias con España aprovechando el tropiezo del líder.

Anuncios

Francia ocupó la tercera posición con 1950,82 puntos, tras sumar 2,75 puntos, mientras que Inglaterra subió hasta la cuarta plaza con 1938,90 puntos gracias a su victoria sobre España, que le reportó 8,68 puntos.

Marruecos ocupó el quinto puesto; Portugal, el sexto; Brasil, el séptimo; Bélgica, el octavo con 1790,37 puntos, y Países Bajos, el noveno con 1774,06 puntos, mientras que Colombia entró en el top 10 al situarse en la décima posición con 1735,90 puntos.