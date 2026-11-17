Compartir Sigue a GOAL en Google

Hamed Al Shanqeeti, portero del Al Kholood cedido por el Al Ittihad, se ha metido en apuros tras cometer un error fatal que terminó en gol en su propia portería, en su debut internacional con la selección saudí.

Anuncios

La selección saudí se enfrentó este martes a Uzbekistán en el estadio Jassim bin Hamad de Doha, la capital catarí, en su segundo amistoso de la actual ventana internacional.

En el minuto 19, Shirzad Esnov adelantó a Uzbekistán tras un error fatal de Al Shanqeeti.

El joven guardameta intentó pasar el balón a uno de sus compañeros, pero el pase le llegó a Esnov, que se encontró completamente solo ante la portería y no tuvo problemas para mandar el balón al fondo de la red.

El fallo ha dejado a Al Shanqeeti en una situación delicada, sobre todo porque era su primer partido internacional con la selección saudí, después del buen nivel mostrado en la Liga Roshn con el Al Kholood.

Anuncios Anuncios

El portero, de 21 años, fue titular en lugar de Mohammed Al Owais, guardameta del Al Hilal, después de que el griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, decidiera dejarlo fuera tanto del once inicial como del banquillo.

Related Topics

Al Shanqeeti llegó a esta posición aprovechando la lesión que sufrió Nawaf Al Aqidi, portero del Al Nassr, en la 27.ª edición de la Copa del Golfo, "Khaleeji 27".

La grave lesión de codo que sufrió Al Aqidi lo ha mantenido alejado de los terrenos de juego hasta ahora, por lo que fue descartado de la convocatoria. Al Shanqeeti ascendió así a segundo portero y Abdulquddus Atiah se incorporó como tercer guardameta.

Anuncios

Hamed Al Shanqeeti no fue la única novedad respecto al once que se impuso a Corea del Sur por 3-2 el pasado viernes, ya que Saud Abdulhamid ocupó el lateral derecho en lugar de Mohammed Abu Al Shamat.

Además, Donis devolvió a la titularidad a Musab Al Juwayr, que no estuvo con la selección saudí en la Copa del Golfo "Khaleeji 27" y fue suplente en el último partido ante Corea del Sur, en detrimento de Mohamed Kanno.

Anuncios

El técnico griego también introdujo dos cambios en la delantera: Ahmed Al Ghamdi y Firas Al Buraikan acompañaron a Marwan Al Sahafi, en lugar de Mohammed Al Qahtani y Abdullah Al Hamdan.

Este fue el once de la selección saudí:

Anuncios

Portería: Hamed Al Shanqeeti

Defensa: Saud Abdulhamid, Abdulelah Al Amri, Hassan Tambakti, Mutaeb Al Harbi

Anuncios

Centro del campo: Abdullah Al Khaibari, Nasser Al Dawsari, Musab Al Juwayr

Delantera: Marwan Al Sahafi, Firas Al Buraikan, Ahmed Al Ghamdi

Anuncios

Arabia Saudí domina el historial de enfrentamientos ante Uzbekistán: antes del duelo de esta noche, ambas selecciones se habían medido en 12 ocasiones, con 7 victorias saudíes, 4 triunfos uzbekos y un empate.

Cabe recordar que este es el segundo partido que disputa la selección saudí en su actual concentración en Doha, la capital catarí, después de haber ganado el primero a Corea del Sur por 3-2 el pasado viernes.