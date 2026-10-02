Aunque Lionel Messi se prepara para disputar su último partido internacional con Argentina, la mítica camiseta que ha vestido desde 2009 no desaparecerá de los terrenos de juego, debido a las normativas de la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA.

Messi, de 39 años, disputa su partido internacional número 208 y el último ante Benín, el martes, en el estadio Monumental de Buenos Aires, tras una trayectoria histórica durante la cual condujo a Argentina a la conquista de la Copa del Mundo 2022 y de dos títulos en la Copa América.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, había manifestado su deseo de retirar el dorsal número 10, en homenaje a Messi, e impedir que cualquier otro jugador lo lleve tras su retirada internacional, según informó el sitio francés "Foot Mercato".

Pero el deseo de la federación argentina choca con las normativas de la FIFA, que obligan a las selecciones participantes en los grandes torneos a asignar números del 1 al 26 a los jugadores, lo que significa la imposibilidad de dejar el número 10 fuera de la lista en el Mundial o en la Copa América.









Argentina podría dejar el número 10 vacante durante algunos partidos amistosos, pero al participar en los torneos internacionales oficiales, tendrá que otorgárselo a uno de sus jugadores, según informó el sitio "Foot Mercato".

Por lo tanto, y pese a la marcha de Messi, la camiseta número 10 reaparecerá con Argentina en el Mundial 2030 y en la Copa América, y otro jugador comenzará la tarea de portar el número que durante largos años estuvo asociado a la leyenda del fútbol argentino.