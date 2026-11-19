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La incertidumbre rodea el futuro del portugués Bruno Fernandes en el Manchester United en estos momentos, ya que hay varios factores que podrían influir en el rumbo del jugador en el equipo. El Milan, por su parte, sigue de cerca la situación con la esperanza de aprovechar cualquier oportunidad para ficharlo, sobre todo porque su entrenador, Rúben Amorim, estudia la posibilidad de volver a trabajar con su compatriota.

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El diario portugués «Record» informa de que el Milan tiene como prioridad fichar a jugadores de gran experiencia para reforzar la plantilla con futbolistas capaces de asumir responsabilidades y ejercer un papel de liderazgo en el vestuario. Además, el club busca un jugador que pueda relevar al croata Luka Modric en el centro del campo, lo que convierte a Fernandes en una opción adecuada para cubrir las necesidades del equipo.

Pese a haber cumplido 32 años, al centrocampista del Manchester United todavía le quedan más años de carrera profesional, y además ve con buenos ojos la idea de regresar al fútbol italiano. Fernandes ya pasó gran parte de los inicios de su carrera profesional en Italia, donde jugó en el Novara, el Udinese y la Sampdoria.

La posibilidad de volver a trabajar a las órdenes de Amorim es un factor añadido que podría animar al jugador a fichar por el Milan, aunque el club italiano tendrá que encontrar una fórmula adecuada para cerrar la operación.

El contrato del capitán del Manchester United termina al final de la presente temporada, si bien el club inglés tiene la opción unilateral de ampliarlo una temporada más. Además, el contrato del jugador incluye una cláusula de rescisión de 65 millones de euros.

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Según las informaciones que circulan en Inglaterra, el Manchester United podría no recurrir sin más a la activación de la cláusula de ampliación, en su intento de reducir la masa salarial. Fernandes ya rechazó dos ofertas de renovación , y las negociaciones entre ambas partes están actualmente paralizadas, lo que abre la puerta a distintos escenarios sobre su futuro.

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Por otro lado, el nombre del técnico argentino Mauricio Pochettino surge como uno de los factores que podrían influir en la decisión del jugador , después de que asumiera el banquillo del Manchester United para iniciar una nueva etapa en el equipo. El papel que el entrenador le otorgue a Fernandes y el grado de confianza que deposite en él, junto con los resultados que obtenga el equipo, ya sean positivos o negativos, serán algunos de los elementos que podrían determinar la postura del capitán del Manchester United.

Ante este panorama, Amorim sigue pendiente de la situación de Fernandes, mientras que el Milan cree que podría tener la oportunidad de moverse durante el próximo mercado de fichajes de verano, con la esperanza de cerrar el fichaje de un jugador que reúne la experiencia y las cualidades técnicas y de liderazgo que busca el club.

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Cabe recordar que Bruno ha disputado 341 partidos con la camiseta del Manchester United, en los que ha marcado 113 goles, y ha conquistado con el club la Copa de la Liga en la temporada 2022-2023 y la FA Cup en la temporada 2023-2024.

Por su parte, el portal «Football Italia» señala que el escocés Scott McTominay también está en el radar del Milan, sobre todo porque su contrato con el Nápoles termina en el verano de 2028 y ambas partes aún no han llegado a un acuerdo para su renovación, ya que el exmediocampista del Manchester United aspira a cobrar 7 millones de euros por temporada, una cifra que el club italiano rechaza.