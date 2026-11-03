Un jugador internacional marroquí fue objeto de graves insultos y amenazas, e incluso de comentarios racistas, a raíz de haber provocado una fuerte lesión a uno de sus rivales.

Según el sitio web "Foot Mercato", el marroquí Zakaria Aboukhlal, jugador del Torino, sufrió una amplia campaña de insultos y amenazas a través de las redes sociales, tras su fuerte entrada que provocó la lesión del delantero italiano Antonio Raimondo, jugador del Frosinone, en el tobillo izquierdo durante un partido que enfrentó a ambos equipos en la Serie A el pasado domingo.

La grave lesión de Antonio Raimondo desató una ola de reacciones vergonzosas en las redes sociales.

Desde el anuncio oficial de la lesión, la última publicación de Zakaria Aboukhlal en Instagram, responsable de la entrada que causó la lesión en el tobillo izquierdo del delantero del Frosinone, fue objeto de una lluvia de insultos.

El jugador del Torino es objeto de insultos y amenazas, e incluso de comentarios racistas, y algunos usuarios de internet le envían mensajes como: "¡Carpintero, vuelve al trabajo!", "¡Retírate!", o "¡Estás destrozando la carrera de los demás!". Estos ataques van mucho más allá de los límites de la crítica deportiva.

Esta ira desmedida es sumamente lamentable, sobre todo teniendo en cuenta que Aboukhlal se disculpó nada más terminar el partido.

El centrocampista se preocupó por expresar su pesar a Raimondo, asegurándole que en ningún momento tuvo la intención de hacerle daño.

Declaró: "Lo siento por Raimondo, nunca quise hacerle daño".

Está claro que esta respuesta no satisfizo a algunos aficionados, cuyos comentarios rebasaron los límites del decoro.