¿Se informó Ethan Nwaneri otra vez a tan corto plazo sobre lo seguro que está Niko Kovac en el cargo? No se puede descartar, al fin y al cabo el nuevo cedido del Arsenal viene de vivir recientemente muy malas experiencias con cambios de entrenador. En el Borussia Dortmund, adonde el atacante de 19 años llega cedido por una temporada desde el Arsenal sin opción de compra, puede estar seguro de algo: Kovac seguirá en el BVB y probablemente renovará su contrato de forma anticipada aún este año.

Así, el Borussia reacciona sobre la bocina a la grave lesión de rodilla del fichaje Giannias Konstantelias. Y lo hace de forma adecuada: Nwaneri es uno de los talentos más prometedores de Inglaterra y posee un enorme potencial; además, con esta cesión de un año el BVB tampoco bloquea el regreso del griego, ausente durante meses.

Nwaneri, que jugó para las selecciones sub-16 a sub-21 de Inglaterra y marcó 27 goles en 58 partidos internacionales, pasó el último medio año de la pasada temporada en el Olympique de Marsella. Hasta entonces, solo había disputado doce partidos oficiales con los Gunners, un tercio de ellos como titular.

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¿Por qué el Arsenal cedió a Ethan Nwaneri al Olympique de Marsella?

También se debió a que el Arsenal utilizó al joven talento desde el verano de 2025 en una posición más centrada, como una especie de mediapunta. Pero allí la competencia con Martin Ödegaard y Eberechi Eze, fichado por mucho dinero, resultó demasiado fuerte.

El Arsenal decidió ceder a Nwaneri al OM porque allí trabajaba con Roberto De Zerbi "un increíble impulsor de jóvenes talentos y un entrenador realmente valiente", como dijo el técnico Mikel Arteta. "Creo que eso encaja con la forma de jugar y las cualidades que deseamos para Ethan. Hay que lanzarlo ahí dentro, a la guarida de los leones, a una cultura futbolística increíble, a una atmósfera increíble y a un gran club; eso le hará muy bien. Va a ser una gran experiencia para él".

El español se equivocó: la cesión se convirtió en un fiasco para Nwaneri. En Marsella, donde tradicionalmente ya se oscila entre la euforia sin límites y el caos salvaje, volvió a imponerse lo segundo. Tras largas desavenencias, De Zerbi tiró la toalla en febrero, 20 días después de la llegada de Nwaneri.

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Críticas a Ethan Nwaneri: "Otros jugadores han dado mucho más"

Hasta entonces ya había disputado cuatro partidos con el italiano y en todos Nwaneri fue titular. Es más: en su debut solo necesitó 13 minutos para marcar el 2-0 ante el líder Lens (3-1). "Ethan va a ser un jugador de primer nivel, de eso estoy seguro", dijo De Zerbi poco antes de su salida.

A partir de ahí, todo se torció para Nwaneri. Después de sus 215 minutos con De Zerbi, en el resto del tiempo con el nuevo entrenador Habib Beye solo jugó 197 minutos más, repartidos en siete partidos. El técnico de 48 años llegó incluso a criticar públicamente por momentos la falta de implicación de Nwaneri y dijo: "Es un buen jugador, pero tiene que darnos mucho más en el compromiso diario. Otros jugadores han dado mucho más. Primero tiene que acostumbrarse a la intensidad de la Ligue 1 y ser consciente de que ha llegado a un club de un nivel muy, muy alto".

Ni siquiera pese a una larga lista de lesionados Beye hizo salir de inicio ni una sola vez al cedido. Eso perjudicó en cierto modo a su club, ya que, según L'Equipe , el contrato de Nwaneri incluía una cláusula por la que el Marsella debía pagar menos al Arsenal en concepto de cesión cuanto más jugara. Al mismo tiempo, el diario deportivo escribió, a la vista de su papel de suplente, de una "persistente impresión de indiferencia" en Nwaneri.

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Ethan Nwaneri es el jugador más joven utilizado en la historia de la Premier League

Sin embargo, la decepcionante etapa en el sur de Francia hizo crecer a Nwaneri a ojos de Arteta. A su regreso, el técnico repartió elogios en varias ocasiones hacia el futbolista. En julio dijo: "Sin duda te abre los ojos sobre cómo puede evolucionar un jugador joven en tan poco tiempo y qué se puede sacar de una experiencia difícil y exigente en el extranjero. Lo ha hecho de manera brillante. Parece una persona completamente distinta".

Finalmente, Arteta dio minutos a Nwaneri en los cinco partidos de pretemporada, en los que marcó dos goles, entre ellos uno en la derrota por 2-3 contra el BVB. Que el técnico de largo recorrido de los Gunners apuesta por él lo demostró ya muy pronto. En septiembre de 2022 hizo debutar en la Premier League al londinense, hijo de padres nigerianos. Hasta hoy, Nwaneri sigue siendo, con 15 años y 181 días, el jugador más joven que ha disputado un partido en la máxima categoría inglesa. En el Arsenal superó así a Cesc Fàbregas.

Nwaneri, que llegó al Arsenal con ocho años y que con 14 ya jugaba en el sub-18, vivió su mejor etapa con el primer equipo en la temporada 2024/25. Especialmente como sustituto de Bukayo Saka, lesionado durante más de tres meses, dejó buenas actuaciones y firmó nueve goles y dos asistencias en 37 partidos oficiales. Hablando de Saka: en febrero de 2025, Nwaneri se convirtió, en una victoria por 2-0 ante el Leicester, en el jugador más joven desde que existen registros (2003/04) en completar cinco o más regates y dar una asistencia en un partido de la Premier League, arrebatándole así ese récord a Saka.

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Ethan Nwaneri, cedido al BVB: estas son sus fortalezas y debilidades

Sin embargo, después de eso Nwaneri no dio un salto mayor. Hace poco, Arteta no estaba seguro de si el futuro inmediato de Nwaneri realmente estaba en el Arsenal. "Quiero que se quede en el club. Pero, ¿qué es lo mejor para el jugador a medio y largo plazo? Ethan tiene que jugar al fútbol. Si se queda aquí, solo será porque podemos garantizarle esos minutos. De lo contrario, no es bueno para nadie", dijo.

Sin cambios de entrenador y con Konstantelias lesionado, a Nwaneri le esperan en Dortmund abundantes oportunidades de jugar minutos. Nwaneri se parece más a Konstantelias que al suministrador Konstantinos Karetsas. Su regate y su disparo preciso están entre sus mayores fortalezas.

Por perfil, Nwaneri es un híbrido: un todocampista ofensivo zurdo entre la posición de mediapunta, el medio espacio derecho y el rol de extremo invertido. Tiene una gran percepción espacial y también se muestra bastante resistente a la presión incluso bajo asedio. Gracias a su conducción cerrada, sus rápidos cambios de dirección y sus inteligentes fintas corporales, es capaz de resolver situaciones de juego cerradas. No se pega a la banda de forma clásica, sino que utiliza su movilidad para meterse por dentro desde el medio espacio.

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Tras el shock por Konstantelias: ¿qué puede aportar Ethan Nwaneri al BVB?

Tácticamente, Nwaneri destaca por su intuición para detectar dónde aparece el siguiente espacio libre y cómo atacarlo con dinamismo. Su posicionamiento flexible le hace difícil de controlar en ataque. Tiende a ir de fuera hacia dentro desde la derecha para iniciar ataques o generar él mismo peligro de gol. También es buena su combinación entre preparación y finalización propia desde el medio espacio.

Nwaneri todavía tiene margen de mejora en el uso de su pie algo más débil. Tiende a descuidar un poco la pierna derecha en el regate y en el juego de pase, y no la utiliza con la suficiente frecuencia. Además, en el Arsenal también tuvo una y otra vez fases más largas dentro de los partidos en las que no estuvo tan involucrado en el juego.

El fútbol de Kovac, con la premisa de "defensa primero", presenta similitudes con el enfoque del Arsenal bajo Arteta. Por tanto, el paso a Dortmund significa para Nwaneri no solo más tiempo de juego, sino también más responsabilidad en el campo y en defensa. Además, los espacios y las opciones al contragolpe en la Bundesliga deberían venirle bien para causar una mejor impresión que en Marsella.

En teoría, Nwaneri tiene todas las condiciones para aportar lo que le falta al Borussia tras el shock por Konstantelias: dinamismo, imprevisibilidad, profundidad, valentía para asumir riesgos. Sin embargo, para ello debe encontrar rápido su ritmo. En Marsella pagó el peaje del aprendizaje; ahora Dortmund debe ser para Nwaneri la prueba de madurez. Las condiciones están dadas: un entrenador que apuesta por él y un sistema que exige sus fortalezas.

Ethan Nwaneri: su carrera como profesional, de un vistazo