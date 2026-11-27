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Osnabrück vs. Hannover 96: hora del partido

Bundesliga II - Jornada 13 28 nov 2026 - 14:30 Stadium at the Bremer Brucke

El VfL Osnabrück recibe al Hannover 96 en el estadio Bremer Brücke en un duelo de Baja Sajonia correspondiente a la 2. Bundesliga.

El Osnabrück viene de empatar 0-0 en casa del Karlsruher SC. Antes perdió contra el Kaiserslautern (0-1) y el VfL Wolfsburgo (0-2). El equipo que entrena Timo Schultz ocupa la duodécima posición y está a poca distancia de la zona baja de la tabla.

El Hannover 96 llega tras lograr una victoria. El equipo que entrena Sandro Wagner ganó 2-1 al Greuther Fürth el 21 de noviembre. Antes, el Hannover empató 2-2 con el Heidenheim y venció 2-1 al Dinamo de Dresde.

En la Copa de Alemania, el Hannover quedó eliminado ante el Kaiserslautern tras perder 0-2. En liga ocupa la novena posición.

El balance de los últimos enfrentamientos favorece al Hannover, aunque el Osnabrück ganó 1-0 la última vez que jugaron en el Bremer Brücke. Quienes quieran seguir el partido encontrarán aquí toda la información sobre la hora, el canal de televisión y la retransmisión en directo.

La semana de Osnabrück y Hannover 96: ¿qué ha pasado?

El Osnabrück suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue un 0-0 en casa del Karlsruher SC y, antes, ganó 3-0 al Greuther Fürth. El equipo marcó seis goles y encajó otros seis.

El Hannover 96 registró dos victorias, un empate y dos derrotas. En su partido más reciente ganó 2-1 al Greuther Fürth y, antes, empató 2-2 con el Heidenheim. Su balance goleador es de 8-7; a ello se suma el 0-2 ante el Kaiserslautern en la Copa de Alemania.

Osnabrück vs. Hannover 96: alineaciones

Osnabrück vs. Hannover 96: estado de forma

Osnabrück vs. Hannover 96: balance de enfrentamientos directos

Osnabrück vs. Hannover 96: las clasificaciones