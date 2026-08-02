El Leipzig se ha acercado a cerrar uno de los fichajes más destacados de la Bundesliga durante el mercado de traspasos veraniego, después de que la contratación del delantero del Hoffenheim, Fisnik Asllani, entrara en su recta final, imponiéndose a grandes clubes que habían mostrado interés en el jugador, encabezados por el Barcelona y el Borussia Dortmund.

El Hoffenheim anunció oficialmente que Fisnik Asllani (23 años) no se incorporará a la concentración de pretemporada del equipo en Seefeld, Austria, un paso que reforzó las especulaciones sobre la proximidad de su salida en los próximos días.

Según lo publicado por el diario alemán "Bild", el traspaso del jugador al Leipzig es inminente y podría cerrarse de forma oficial durante el periodo de concentración, después de que solo quede por acordar algunos detalles finales relacionados con el salario del jugador con sus representantes.

Asllani también se había ausentado de los últimos partidos amistosos del Hoffenheim antes del inicio de la temporada, en medio de la continuidad de las negociaciones sobre su traspaso. El delantero kosovar despertó el interés de varios grandes clubes, sobre todo el Barcelona español y el Borussia Dortmund alemán, aunque el Leipzig parece el más cercano a cerrar la operación.

A pesar de la proximidad del acuerdo, la directiva del Leipzig no ha activado hasta ahora la cláusula de rescisión presente en el contrato del jugador, que asciende a 30 millones de euros, lo que retrasa el anuncio oficial de la operación. La indecisión no tiene que ver únicamente con el valor económico, sino que está ligada también al equilibrio de la plantilla del equipo.

El Leipzig cuenta actualmente con varias opciones en la posición de Asllani, ya que su plantilla incluye a Romulo (24 años) y a Conrad Harder (21 años), además de la joven promesa Samba Konaté (17 años).

Por este motivo, el club no avanzará de forma definitiva en la operación salvo que la salida de alguno de estos jugadores se torne inminente, lo que abriría la puerta a la contratación del delantero kosovar.

La salida de Asllani representa una pérdida deportiva para el Hoffenheim, pero no trastocará demasiado los planes del club, después de haber reforzado sus filas durante el mercado de fichajes actual con varias operaciones importantes.

El Hoffenheim fichó al defensa belga Nathan De Cat (17 años), además del delantero austriaco Patrick Wimmer (25 años), con lo que el club se acerca a completar su plantilla a unas cuatro semanas del cierre del mercado de traspasos veraniego.