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El Real Madrid remontó un marcador adverso al descanso para imponerse por 5-1 al PSV Eindhoven en la Champions League. Mbappe marcó dos goles en una segunda parte contundente y el equipo local mantuvo su pleno de victorias en Europa.

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El Real Madrid mantuvo su impecable trayectoria en la Champions League con una victoria por 5-1 ante el PSV Eindhoven en el estadio Bernabéu, en un partido que dominó también en las estadísticas. Pese a tener el 62 % de la posesión y generar 4,79 goles esperados (xG), el equipo local se fue al descanso por detrás en el marcador. Ivan Perisic transformó un penalti en el minuto 32 para adelantar contra pronóstico al conjunto visitante, que había ofrecido una disciplinada actuación defensiva en los primeros 45 minutos.

El panorama táctico cambió considerablemente tras la reanudación, cuando el equipo de Jose Mourinho desató una ofensiva incesante. Federico Valverde inició la remontada en el minuto 50. Después llegaron el gol de Jude Bellingham, un doblete de Kylian Mbappe y un tanto de Vinicius Junior en los últimos minutos.

La eficacia del Madrid quedó reflejada en sus 24 remates, nueve de ellos a puerta. Aprovechó sin piedad el cansancio de la defensa del PSV para convertir la desventaja en una goleada.

Portería y defensa

Thibaut Courtois - 6/10

El internacional belga tuvo una noche tranquila en lo estadístico: no hizo ninguna parada, ya que el único disparo a puerta del PSV fue el penalti transformado. Se mostró sereno con el balón, pero fue poco más que un espectador durante toda la segunda parte, con el juego instalado en campo contrario.

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Federico Valverde - 8/10

En un papel híbrido, el capitán marcó el decisivo empate en el minuto 50 con una definición precisa tras una asistencia de Arda Guler. Su despliegue físico y su capacidad para hacer avanzar el balón fueron esenciales para cambiar la dinámica del partido. Además, su colocación defensiva limitó eficazmente las amenazas del PSV por las bandas.

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Marc Cucurella - 7/10

Ofreció seguridad en el flanco izquierdo y contribuyó a la solidez defensiva que limitó al PSV a 1,69 xG. Se incorporó bien a las transiciones ofensivas durante el dominio de la segunda parte y dio amplitud cuando Vinicius se desplazó hacia el centro.

Eder Militao - 5/10

Fue sustituido en el descanso tras una primera parte complicada, en la que la defensa se mostró vulnerable a los contraataques. Le costó contener las incursiones verticales de los atacantes del PSV en la jugada que desembocó en el penalti.

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Antonio Ruediger - 5/10

El defensa alemán vio la tarjeta amarilla en el minuto 44 y fue sustituido en el descanso. Su agresividad dejó espacios en la línea defensiva en algunas ocasiones y su situación disciplinaria preocupaba antes de que Mourinho optara por hacer dos cambios en defensa.

Centrocampo

Aurelien Tchouameni - 5/10

Amonestado en el minuto 30, Tchouameni tuvo dificultades para dar equilibrio al centro del campo en la primera mitad. Fue sustituido en el descanso porque Mourinho buscaba más creatividad para superar el bloque bajo del PSV.

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Arda Guler - 9/10

Fue el creador de juego más destacado del partido y dio dos asistencias decisivas. Sirvió a Valverde el balón del empate y dio el último pase en el primer gol de Mbappe, en el minuto 64. Su visión de juego se reflejó en la gran cantidad de ocasiones que creó antes de ser sustituido en el minuto 70.

Bernardo Silva - 7/10

Silva aportó su habitual inteligencia táctica y mantuvo el ritmo del partido con un alto porcentaje de acierto en el pase. Aunque no participó directamente en ningún gol, su capacidad para conservar el balón bajo presión permitió al Madrid encerrar al PSV en su propio campo.

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Ataque

Yan Diomande - 7/10

El joven defensa mostró serenidad con el balón y superioridad física en los duelos aéreos. Ayudó a estabilizar la zaga tras los cambios del descanso y contribuyó a que el Madrid concediera muy pocas ocasiones claras.

Kylian Mbappe - 9/10

El delantero francés fue letal en el último tercio del campo: marcó dos goles que dejaron el partido sentenciado. Anotó en el minuto 64 tras un pase de Guler y firmó el segundo en el 84, a pase de Brahim Diaz. Demostró una movilidad y una capacidad de definición excepcionales.

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Vinicius Junior - 8/10

Su presión constante sobre el lateral derecho del PSV acabó dando frutos cuando el partido se abrió. Vinicius asistió a Bellingham en el gol que puso al Madrid por delante y redondeó su actuación con un tanto en el minuto 87, que hizo que el marcador reflejara el dominio madridista.

Suplentes y entrenador

Jude Bellingham - 8/10

Entró en el descanso y transformó el partido. Marcó el decisivo segundo gol en el minuto 60 y asistió a Vinicius Junior en su tanto de los últimos minutos. Sus incorporaciones verticales y su despliegue de área a área impulsaron la remontada.

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Ibrahima Konate - 7/10

Entró en el descanso y aportó al centro de la defensa la presencia física y la velocidad para recuperar posiciones que le hacían falta, lo que ayudó a frenar los contraataques del PSV.

Dean Huijsen - 6/10

El joven sustituyó a Ruediger en el descanso y cumplió su cometido sin complicaciones, contribuyendo a que el equipo no encajara goles en la segunda parte.

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Eduardo Camavinga - 6/10

Entró por Guler en el minuto 70, aportó energía al centro del campo y vio una tarjeta amarilla en los últimos minutos por una falta táctica.

Brahim Diaz - 7/10

Dio la asistencia del segundo gol de Mbappe apenas cuatro minutos después de entrar en el campo y demostró su valor como revulsivo.

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Jose Mourinho - 8/10

Su decisión de hacer tres cambios en el descanso fue el punto de inflexión. Detectó la falta de movilidad y el riesgo de amonestaciones entre sus titulares, y sus ajustes tácticos propiciaron un vuelco de cuatro goles en la segunda parte.