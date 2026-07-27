Nadie está a salvo en el Real Madrid: Mourinho prepara la "masacre"

El Real Madrid no se ha conformado con encender el mercado de fichajes mediante una serie de incorporaciones potentes, sino que ahora está obligado a librar otra batalla no menos complicada: la reestructuración de su plantilla actual. Con el club cada vez más cerca de cerrar más operaciones, deshacerse de un número de jugadores se ha convertido en un paso obligatorio, lo que coloca a la dirección deportiva ante decisiones cruciales que podrían cambiar por completo la fisonomía del equipo antes del inicio de la nueva temporada.

El Real Madrid ha logrado reforzar sus filas con un grupo de nombres destacados, encabezados por Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté, con lo que las aspiraciones del equipo han crecido aún más.

Y el club aún planea sumar más refuerzos, ya que el fichaje de Yan Diomandé está prácticamente cerrado, mientras que los responsables del club se han convencido finalmente de que la incorporación de Rodri representa la última pieza del proyecto de José Mourinho.

Pero la ejecución de este plan sigue supeditada a una condición fundamental que no admite negociación: prescindir de un número de jugadores antes de completar cualquier operación nueva, según informó el diario español "Marca".

El verdadero desafío para la dirección deportiva no reside en incorporar nuevos jugadores, sino en ejecutar una compleja operación de salidas que abarca las distintas posiciones del equipo.

Mourinho ha trazado las líneas de su once ideal, pero llegar a él requiere tomar decisiones difíciles, ya sea con jugadores que no entran en sus planes técnicos, con jóvenes talentos que necesitan minutos de juego con regularidad, o con nombres cuya venta podría aportar la liquidez necesaria para completar las operaciones estratégicas pendientes.

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Asencio, la primera víctima

Raúl Asencio es el nombre más cercano a abandonar el Real Madrid durante el actual periodo de fichajes.

Esto ocurre a pesar del gran esfuerzo que ha realizado el defensa español a lo largo de las vacaciones de verano, ya que llevó a cabo un intenso programa físico con el objetivo de convencer a Mourinho de su capacidad para quedarse y dar un vuelco a una temporada que se presenta muy complicada para él.

Pero la visión del técnico portugués es completamente distinta, ya que sitúa el fichaje de un nuevo central entre sus prioridades y considera que el equipo necesita una reestructuración en esa posición, lo que convierte a Asencio en el primer candidato a marcharse, mientras el club busca la mejor fórmula para completar su salida.

Camavinga, un traspaso que puede cambiarlo todo

En el centro del campo, las miradas se dirigen a Eduardo Camavinga, que sigue siendo uno de los jugadores del Real Madrid que más interés despierta entre los clubes, especialmente en la Premier League.

El club sabe que su venta por una gran cantidad podría facilitar enormemente la operación por el centrocampista que Mourinho considera un elemento fundamental en su nuevo proyecto.

Y aunque el contrato del internacional francés se extiende hasta el verano de 2029, y el técnico no presiona para su salida, el jugador ya no está en la lista de nombres intocables, sobre todo tras una temporada marcada por la escasez de participaciones y el descenso de nivel.

No obstante, el Real Madrid no aceptará desprenderse de él salvo que llegue una oferta acorde a su valor deportivo y de mercado.

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Gonzalo cambia la ecuación

La delantera vivió un giro inesperado durante la pretemporada. Después de que Gonzalo estuviera cerca de marcharse, ante las varias ofertas que recibió, Mourinho cambió por completo su postura, tras convencerse de que el equipo no dispone de otro delantero con sus características.

El técnico portugués considera que Gonzalo representa al delantero puro capaz de obligar a los defensas a retroceder, imponerse en el juego aéreo y ofrecer soluciones ofensivas distintas cuando los partidos exigen un estilo de juego directo.

Por este motivo, Mourinho busca convencerlo de que se quede, pese a que no tuvo suficientes oportunidades la temporada pasada y fue la única alternativa natural a Kylian Mbappé.

Endrick y Mastantuono, ante la opción de la cesión

La decisión de mantener a Gonzalo repercutió directamente en la situación de Endrick, que se encuentra de nuevo ante una fuerte competencia por su puesto.

El delantero brasileño necesita participar de forma continua para seguir con su desarrollo, por lo que su cesión se presenta como una opción con mucha fuerza si la situación actual se mantiene, para que su carrera no se detenga en una etapa importante de su progresión.

Lo mismo ocurre con el argentino Franco Mastantuono, que dejó una impresión magnífica en Mourinho desde las primeras sesiones de entrenamiento y confirmó que posee el talento que llevó al Real Madrid a ficharlo.

Y pese a la gran confianza de la que goza dentro del club, la idea de su cesión ha empezado a coger fuerza, con el objetivo de darle la oportunidad de jugar con regularidad y adquirir la experiencia necesaria antes de regresar al "Santiago Bernabéu".

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La lección de Nico Paz marca el camino

Dentro de Valdebebas, los responsables recuerdan constantemente la experiencia de Nico Paz, que se desarrolló de forma notable tras abandonar la academia del Real Madrid y vivir una nueva experiencia lejos del club.

Esta experiencia se ha convertido en un modelo a seguir en el trato con los jóvenes talentos, ya que los responsables del club creen que jugar de forma continua es el mejor medio para acelerar el desarrollo de los jugadores.

Por este motivo, se ha empezado a pensar con la misma lógica en el caso de Mastantuono, ya que nadie pone en duda sus cualidades, pero la pregunta que se plantea es cuál es el lugar más adecuado en el que obtendrá los minutos de juego suficientes para pulir su talento.

Y al final, será José Mourinho quien deba resolver este dilema, después de que sus elecciones técnicas hayan contribuido a crear uno de los asuntos más complejos dentro del Real Madrid durante el mercado de fichajes de verano.