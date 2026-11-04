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FC Bayern München v Auckland City FC: Group C - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Müller: Kane supera a todos los delanteros en este aspecto

Mainz 05 vs Bayern Múnich
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H. Kane
Thomas Müller
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La estrella alemana destacó las cualidades de Kane

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Thomas Müller, exfigura del Bayern de Múnich, elogió la victoria de Harry Kane en el premio del Balón de Oro, asegurando que el delantero inglés merece la coronación tras los destacados rendimientos individuales que ha ofrecido y su contribución al éxito del conjunto bávaro.

Müller dijo sobre la conquista del premio por parte de Kane, a través de un boletín mensual que publica para sus seguidores: "Estoy muy feliz por él. Marcó 73 goles en 65 partidos oficiales. Este premio representa la coronación perfecta de su rendimiento individual y de su éxito con el Bayern de Múnich. Creo que todo el mundo siente una gran alegría por que Harry haya recibido este premio".

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Y añadió: "Harry no solo ofreció los números, sino que es un futbolista extraordinario. Se distingue por su técnica de disparo, su capacidad para conservar el balón y su compromiso en los duelos. Además, nunca teme realizar las tareas duras, a pesar de ser consciente de que es el delantero principal del equipo".

Y continuó el exinternacional alemán: "Otros jugadores podrían pensar: ¿por qué debo recorrer toda esa distancia de vuelta hasta nuestra área y hacer una entrada deslizándome para recuperar el balón? Pero Harry lo hace sin dudarlo. Además, da pases desde posiciones de las que nadie espera que salgan tales envíos. No hay ningún otro delantero que haga eso, simplemente porque ningún otro delantero tiene la capacidad de hacerlo con la misma eficacia".

Y agregó Müller: "A nivel de liderazgo y personalidad, también es un ejemplo y un modelo a seguir. Bien hecho, amigo mío".

Kane se impuso por un escaso margen de votos a la estrella francesa, Kylian Mbappé, en la carrera por el Balón de Oro, mientras que el español Lamine Yamal se situó en el tercer puesto.

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