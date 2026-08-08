La renovación del contrato de Vinicius Junior con el Real Madrid no fue simplemente un acuerdo económico largamente esperado, sino que llegó como resultado de un conjunto de factores que decidieron el futuro de la estrella brasileña, entre los que figuró un nuevo elemento que jugó un papel decisivo en la última etapa de las negociaciones: José Mourinho.

El técnico portugués no se limitó a mostrar su admiración por las cualidades de Vinicius, sino que lo colocó en el corazón de su nuevo proyecto con el Real Madrid, dejando claro que el próximo equipo se construirá en torno al jugador brasileño, en quien ve una de las claves más importantes del éxito en la próxima etapa.

La renovación del contrato de Vinicius no surgió de la nada, sino que fueron unas negociaciones largas y complejas en algunas de sus fases, antes de que la intensidad de las discrepancias se calmara gradualmente gracias al deseo común de ambas partes de continuar la relación, según informó el diario "As" español.

El Real Madrid se aferraba a la continuidad del jugador, lo que finalmente lo llevó a mejorar su última oferta, mientras que Vinicius, por su parte, mostró flexibilidad en sus exigencias económicas y aceptó una cantidad inferior a la que reclamaba al inicio de las negociaciones.

Al final, ambas partes lograron alcanzar un punto de encuentro, y se acordó prolongar la relación hasta el año 2032. Pero en la fase decisiva de las negociaciones apareció un nuevo factor que en un principio no se esperaba, pero que más tarde demostró ser de gran importancia: José Mourinho.

Mourinho: la clave en la decisión de Vinicius

Mourinho no fue la única razón detrás de la renovación del contrato de Vinicius, ya que hubo otros factores que inclinaron la balanza hacia la continuidad, pero la influencia del técnico portugués fue determinante en la decisión final.

Para Vinicius, sentir su importancia, su valor y su papel central en el nuevo proyecto no era un detalle secundario, sino un elemento fundamental, tan importante como el acuerdo económico alcanzado el miércoles.

Y eso es precisamente lo que Mourinho quería que el jugador sintiera: ser uno de los pilares más importantes del nuevo Real Madrid y saber que el técnico lo considera una pieza clave en sus planes de futuro.

Quizás lo llamativo es que Vinicius, en el mensaje de agradecimiento que publicó tras el anuncio de la renovación de su contrato, no se limitó a mencionar al "presidente", a "Juni" y a "José Ángel" y a sus compañeros de equipo, sino que también aludió a Mourinho, en una clara referencia al papel que jugó el técnico portugués en esta etapa.

Getty Images

El inicio de la relación durante el Mundial

El contacto directo entre Mourinho y Vinicius comenzó durante el Mundial, cuando el técnico portugués realizó una llamada al jugador brasileño.

La conversación en aquella etapa no estaba ligada a planes concretos ni a detalles futuros, sino que fue simplemente un primer paso para construir una relación entre ambas partes.

Pero la primera impresión fue muy positiva, y pronto surgió una buena relación entre Mourinho y Vinicius.

Más tarde evolucionó hasta convertirse en la convicción del técnico de que la estrella brasileña debía ser uno de los ejes del nuevo proyecto del Real Madrid.

Vinicius reveló los entresijos de su primera conversación con Mourinho, diciendo: "Conocí al nuevo entrenador y a los nuevos jugadores y entrené con esfuerzo".

Y añadió: "Mourinho me pidió que fuera feliz, alegre, y que jugara con mi propio estilo de fútbol".

Mourinho quiere construir el Real Madrid en torno a Vinicius

Mourinho considera que Vinicius posee un conjunto de cualidades que lo convierten en un jugador ideal para el proyecto que quiere construir en el Real Madrid.

A la cabeza de estas cualidades está su capacidad de cambiar el resultado de los partidos por sí solo, además de su constante ímpetu ofensivo y su habilidad para generar peligro en distintas situaciones.

Por esta razón, el técnico portugués quiso que el equipo se construyera en torno a Vinicius, uno de los jugadores a los que tiene un gran deseo de desarrollar y de sacar el máximo provecho de su potencial.

La renovación del contrato del jugador hasta el año 2032 refleja con claridad la visión que Mourinho quiere consolidar, que es otorgar a Vinicius un lugar central dentro del nuevo Real Madrid.

El primer reto: recuperar al Vinicius que peleó por el Balón de Oro

Ahora comienza la verdadera misión de Mourinho, que puede dividirse en dos grandes retos. El primer reto consiste en recuperar la mejor versión de Vinicius, aquella que estuvo a un paso de ganar el Balón de Oro en 2024.

Todas las partes dentro del nuevo proyecto creen en la capacidad del jugador de volver a su mejor nivel, siempre que se le proporcione el entorno adecuado que le permita recuperar la regularidad y el brillo.

Y aunque los números de Vinicius no cayeron de forma significativa durante la temporada pasada, tras marcar 22 goles y dar 11 asistencias, su nivel general no siempre reflejó la imagen que solía ofrecer.

La temporada pasada fue la quinta consecutiva en la que el jugador superó la barrera de los 20 goles, además de su contribución en más de diez goles adicionales, ya fuera mediante asistencias o penaltis. Pero los buenos números no impidieron que la temporada fuera turbulenta para la estrella brasileña.

Getty Images

El conflicto con Xabi Alonso: el inicio de una temporada turbulenta

El malentendido con Xabi Alonso fue una de las principales causas del estado de tensión que vivió Vinicius, y el asunto alcanzó su punto álgido durante el incidente del Camp Nou.

En cambio, el jugador recibió un claro apoyo de Arbeloa, quien se puso a su lado de manera decisiva y reafirmó su postura en más de una ocasión.

Con la entrada en la temporada 2026-2027, parece que Vinicius afronta la nueva etapa con una motivación adicional, que consiste en el deseo de responder dentro del campo y demostrar su valía de nuevo.

Esto llegó tras un Mundial bajo la dirección de Carlo Ancelotti que el jugador comenzó de forma prometedora, antes de terminar con una gran decepción tras la eliminación ante Noruega en los octavos de final. Pero la imagen ha cambiado ahora.

Tras asegurar su continuidad en el Real Madrid hasta 2032, y con un claro entendimiento con Mourinho sobre su papel y su lugar, la sonrisa volvió al rostro de Vinicius, que comenzó una nueva página que parece completamente distinta a la de la temporada pasada.

El segundo reto: crear la armonía entre las estrellas del Real Madrid

El segundo reto para Mourinho consiste en generar un estado de armonía dentro de todo el equipo.

La presencia de Vinicius junto a Kylian Mbappé obliga al técnico portugués a encontrar una fórmula que haga que la pareja se mueva con total sintonía, en lugar de que cada jugador aparezca como una estrella independiente de la otra dentro del campo.

Mourinho también quiere mantener el papel central de Jude Bellingham, quien demostró durante el Mundial su capacidad de asumir una gran responsabilidad y devolvió a la memoria la imagen con la que cautivó los corazones de la afición del Real Madrid durante su magnífico comienzo con el equipo.

De este modo, Vinicius, Mbappé y Bellingham serán algunos de los principales líderes deportivos del nuevo Real Madrid, en un equipo que ha vivido grandes cambios y ha perdido a Rodrygo, pero que al mismo tiempo ha reconfigurado sus rasgos de forma clara.

Diomande: otra pieza del proyecto

Y el nuevo proyecto no se limita al trío de Vinicius, Mbappé y Bellingham, ya que el equipo cuenta también con un delantero letal como Diomande, cuyo fichaje fue uno de los factores importantes vinculados a la participación de Mourinho en la configuración de los rasgos del nuevo equipo.

Mourinho sabe que tener un grupo de grandes estrellas no garantiza por sí solo el éxito, y que el verdadero reto reside en lograr que todos estos elementos funcionen de la misma manera y comprendan sus roles con claridad.

Por esta razón, Vinicius fue precisamente uno de los asuntos en los que el técnico portugués invirtió con fuerza.

Lo que se busca no es solo conservar a la estrella brasileña, sino convertirlo en un verdadero eje del proyecto del Real Madrid y ofrecerle las condiciones que le permitan recuperar su mejor versión.

Mourinho eligió apostar por Vinicius, y el Real Madrid, por su parte, eligió prolongar la confianza en su estrella hasta el año 2032, y ahora comienza la etapa más difícil: transformar esa confianza en rendimiento y resultados, y construir un equipo capaz de recuperar su lugar en la cima.