Moratti: ¡Messi rechazó medio billón para retirarse en el Barcelona!

Massimo Moratti, expresidente del club italiano Inter de Milán, reveló un intento excepcional que realizó en 2012 para fichar a Lionel Messi, cuando la estrella argentina militaba en las filas del Barcelona, asegurando que presentó una oferta de 500 millones de euros para convencerle de trasladarse al club italiano.

Según el diario catalán "Sport", Moratti recordó los detalles de su intento de incorporar a Messi, explicando que la enorme oferta ni siquiera llegó a la fase de negociación, después de que la estrella argentina rechazara conocer sus detalles desde el principio.

Moratti dijo: "Hice una locura en 2012, le presenté a Messi una oferta de 500 millones de euros. Aquel año esa cifra era una locura, y envié al vicepresidente del Inter a Barcelona para negociar, pero Messi ni siquiera abrió la carta, y no conoció el valor de la oferta. La rechazó sin conocer los detalles".

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El expresidente del Inter añadió que Messi fue tajante en su postura sobre su futuro, tras lograr ponerse en contacto con él personalmente, diciendo: "Aprecio tu interés en mí, pero quiero retirarme en el Barcelona".

Moratti aclaró que era consciente del deseo de Messi de continuar en el club catalán, pero intentó seducirle con el dinero, sin que su intento tuviera éxito, ya que la estrella argentina se mantuvo aferrado a la idea de permanecer en el Barcelona.

Messi no se marchó del Barcelona hasta que se vio obligado en 2021, cuando fichó por el París Saint-Germain en una operación como agente libre, después de que el club no consiguiera renovar su contrato debido a su crisis financiera, antes de trasladarse posteriormente al Inter Miami estadounidense, fracasando así en cumplir el sueño de retirarse con la camiseta del Barça.

Messi había pasado la mayor parte de su carrera con el Barcelona, convirtiéndose en el mejor de la historia del club, al que condujo a numerosos títulos, entre ellos la Liga de Campeones de Europa en 2015, dentro de un famoso tridente ofensivo junto a Luis Suárez y Neymar.

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