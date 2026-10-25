La estrella croata Luka Modric continúa escribiendo nuevos capítulos de su excepcional trayectoria, demostrando que la edad no es un obstáculo para brillar y marcar la diferencia, después de haber fabricado un gol tempranero para el Milan ante el Udinese, alcanzando una cifra destacada en la Serie A con la que supera a una de las mayores figuras del fútbol de los últimos años.

Modric mostró su toque mágico durante el enfrentamiento entre el Milan y el Udinese, la noche del domingo, en el estadio Friuli, en el marco de la octava jornada de la Serie A, tras ofrecer una magnífica asistencia decisiva que contribuyó a abrir el marcador a favor del Rossoneri.





El gol llegó en el minuto 6, cuando Modric envió un pase preciso a su compañero estadounidense Christian Pulisic, quien arrancó con el balón y penetró la defensa del Udinese antes de alojarlo en la red, dando al Milan la ventaja tempranera en el partido.

Por su parte, la red "Opta", especializada en estadísticas, reveló una cifra excepcional lograda por la estrella croata, después de convertirse en el jugador que más goles ha fabricado en la Serie A tras cumplir los 40 años, desde el regreso de la competición al sistema de veinte equipos en la temporada 2004-2005.

El registro de Modric alcanzó las 4 asistencias decisivas tras cumplir los 40, superando a la estrella sueca Zlatan Ibrahimovic, que registró 3 asistencias decisivas en el mismo periodo, de manera que el centrocampista del Milan sigue demostrando su capacidad para influir en los partidos y marcar la diferencia, pese a su avanzada edad.











