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Michael OliseGetty Images
Jonas Rütten
Traducido por

¿Michael Olise, lesionado? Doble alivio para el Bayern de Múnich

Liga de Campeones
Atlético Madrid vs Bayern Múnich
Atlético Madrid
Bayern Múnich
M. Olise
M. Neuer
J. Musiala
Bundesliga

El capitán Manuel Neuer y Michael Olise estarán previsiblemente a disposición del Bayern de Múnich para el partido de la Champions League del martes en casa del Atlético de Madrid.

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Ambos jugadores participaron el lunes al mediodía en el entrenamiento del equipo muniqués en la Säbener Straße y viajaron por la tarde a Madrid como integrantes de la convocatoria oficial. Neuer se había perdido los últimos partidos por una lesión en un pie. Olise, que llevaba un vendaje en la rodilla izquierda, fue sustituido por lesión el sábado en los últimos minutos del partido contra el Borussia Dortmund (2-2) y después salió del estadio cojeando.

El Bayern no podrá contar en Madrid en ningún caso con Luis Dìaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Ismael Saibari. El internacional marroquí fue operado el domingo de una rotura del ligamento de la sindesmosis del tobillo derecho y no podrá volver a jugar hasta el año nuevo. Gnabry también sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo en el partido contra el Dortmund.

Al menos de cara a los partidos posteriores al parón de selecciones y hasta final de año, la situación de la plantilla empieza a mejorar. El lunes, Diáz completó por primera vez una sesión individual con balón tras la rotura de un fascículo muscular en el muslo izquierdo que sufrió el 22 de octubre en el partido de la Liga de Campeones contra el FC Arsenal (2-2). Lo mismo hizo Jamal Musiala, que se lesionó a finales de septiembre estando con la selección nacional (rotura de fibras musculares).

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