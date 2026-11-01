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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traducido por

Mbappé envía un mensaje escueto: ¿qué está planeando la estrella del Real Madrid?

K. Mbappe
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El francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, envió un contundente mensaje a sus rivales en LaLiga, después de continuar escribiendo historia con la camiseta del conjunto blanco, al lograr una nueva gesta excepcional durante la victoria frente al Racing de Santander por 3-0, en el partido que los enfrentó en el estadio de El Sardinero, en el marco de LaLiga.

Mbappé mantuvo su destacado registro goleador tras conseguir perforar la portería del Racing de Santander, anotando el primer gol del Real Madrid, para conservar su cifra excepcional de haber marcado ante todos los equipos a los que se ha enfrentado en LaLiga.

Con este gol, la estrella francesa conserva su registro perfecto, con un porcentaje de éxito del 100% ante sus rivales en LaLiga, después de haberse acercado a lograr esta gesta anteriormente, tras marcar en las porterías del Málaga y el Elche.

Mbappé elevó su cuenta a 68 goles con la camiseta del Real Madrid en LaLiga, en apenas 76 partidos, para seguir confirmando su enorme influencia ofensiva con el conjunto merengue.

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04 nov 2026

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Tras el partido, la estrella francesa quiso enviar un breve mensaje a través de su cuenta oficial en la plataforma "Instagram", donde escribió: "Disfrutamos mucho. Debemos seguir trabajando".

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