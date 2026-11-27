Noticias del equipo

El Málaga de Juan Funes no podrá contar con Julen Lobete ni con Aaron Ochoa, ambos lesionados. No hay sancionados en la lista del conjunto local.

El Athletic Club de Edin Terzic llega con cuatro lesionados: Unai Eguiluz, Gorka Guruzeta, Maroan Sannadi y Daniel Vivian. Tampoco hay sancionados entre los visitantes. Todavía no hay onces probables disponibles, y la información se actualizará conforme se acerque el inicio del partido.

Previa del partido

Primera División - Jornada 14 28 nov 2026 - 10:15 Estadio La Rosaleda

El Málaga recibe al Athletic Club en el Estadio La Rosaleda en un partido de Primera División que enfrenta a dos equipos con urgencias muy distintas.

Los de Juan Funes ocupan el puesto 20 de la tabla y llegan sin ganar en la liga desde hace varias jornadas. El domingo 22 de noviembre cayeron 1-0 ante Osasuna, su tercera derrota consecutiva en el campeonato.

En casa, el Málaga necesita reaccionar rápido. Antes de ese tropiezo ya había perdido ante el Racing de Santander y el Real Betis, y su último punto llegó en el empate 1-1 contra el Alavés.

El Athletic Club de Edin Terzic visita Málaga como octavo clasificado. El equipo vasco perdió 0-1 ante el Espanyol el 20 de noviembre, un resultado que cortó una racha de tres victorias en sus cuatro partidos anteriores.

Ese tramo incluyó triunfos sobre la Real Sociedad (2-1) y el Getafe (4-0), además de una goleada 1-6 al AE Prat en la Copa del Rey. Terzic, eso sí, tiene cuatro bajas confirmadas para el viaje a Andalucía.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para seguir el partido: dónde verlo, hora, bajas y datos recientes de ambos equipos.

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Estado de forma

El Málaga suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue la derrota 1-0 ante Osasuna en Primera División el 22 de noviembre.

Su única victoria fue un 0-3 contra el Sporting de Alcázar en la Copa del Rey, y también empató 1-1 con el Alavés. En esos cinco encuentros anotó seis goles y encajó siete. Perdió además ante el Racing de Santander (1-2) y el Real Betis (2-1).

El Athletic Club registra tres victorias, un empate y una derrota en el mismo tramo. Su último resultado fue la derrota 0-1 ante el Espanyol, y antes empató 1-1 con Osasuna. Ganó 2-1 a la Real Sociedad, 4-0 al Getafe y 1-6 al AE Prat en Copa. Marcó 13 goles y encajó cuatro, y dejó su portería a cero en una ocasión.

Historial de enfrentamientos

El último cruce entre ambos equipos fue el 25 de febrero de 2018 en la Primera División, con victoria del Athletic Club por 2-1 en casa. En los cinco partidos registrados, los vascos ganaron tres, el Málaga uno y hubo un empate 3-3 en septiembre de 2017. El Athletic Club suma ocho goles en esos encuentros y el Málaga seis.

La clasificación

En la clasificación de la Primera División, el Málaga ocupa el puesto 20 y el Athletic Club el octavo.