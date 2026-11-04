¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Los agentes de Aït Nouri lo acercan a un gigante inglés

RB Leipzig vs Manchester City
RB Leipzig
Manchester City
Liga de Campeones
Nottingham Forest vs Manchester City
Nottingham Forest
Premier League
Manchester United vs Aston Villa
Manchester United
Aston Villa
Manchester United vs Roma
Roma
Juventus
R. Ait Nouri
Alemania
Inglaterra
Italia
Argelia

El internacional argelino desea un papel más protagónico

Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable

El Manchester United ha recibido un impulso en su intento por fichar a Rayan Aït-Nouri, lateral del Manchester City, que sufre por la falta de minutos de juego esta temporada bajo la dirección del entrenador italiano Enzo Maresca.

Aït-Nouri, de 25 años, fue candidato a incorporarse al Manchester United durante el pasado mercado de fichajes de verano, ante el deseo del club de reforzar la posición de lateral izquierdo.

Lee también

El representante de Marruecos en el Balón de Oro: algunos intentaron empujarme a elegir a un jugador que no fuera Hakimi

El exportavoz del Barcelona: un resultado de 13-5 en los títulos asfixia al Real Madrid

El Manchester United también fue vinculado con Lewis Hall, jugador del Newcastle, y Alejandro Baldé, jugador del Barcelona, pero el entrenador Michael Carrick no consiguió ningún fichaje nuevo en esta posición y se vio obligado a depender de Luke Shaw como su única opción en el primer equipo.

El United estaba interesado en incorporar a la estrella argelina, pero el Manchester City rechazó una oferta para cederlo en el último día del mercado de fichajes. No obstante, el club podría renovar su interés en el jugador el próximo mes de enero, especialmente con las crecientes probabilidades de su salida, según el diario británico The Sun.

Deseo de jugar

Nouri solo ha participado en 4 ocasiones esta temporada, sin disputar ningún partido en la Premier League, pese a su aspiración de conseguir más minutos, sobre todo porque solo jugó 17 partidos en la Premier League bajo la dirección de Pep Guardiola la temporada pasada.

El Manchester City no estaba entusiasmado con permitir que el defensa se incorporara a su rival, el Manchester United, en un momento en el que el jugador también cuenta con el interés de la Juventus italiana.

Según el informe, Aït-Nouri podría salir del Manchester City durante el próximo mercado de fichajes de invierno, después de que sus agentes exigieran encontrar una "solución" para su situación actual.

Los agentes del jugador dijeron: "Tenemos que encontrar la mejor solución con el Manchester City. No puede permanecer en una situación en la que se desperdicia su talento".

Aït-Nouri participó en dos partidos, en la Copa de la Liga y en la Champions League esta temporada, y logró dar 3 asistencias en solo 168 minutos de juego.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google