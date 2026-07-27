Liverpool en apuros: Iraola exige un fichaje urgente

El Liverpool entró en el mercado de fichajes de verano con la mirada puesta en construir el futuro de su línea defensiva, pero el ritmo acelerado de los acontecimientos reveló que la crisis ya no tiene que ver con el mañana, sino con el presente. Las lesiones, la salida de algunos elementos clave, la falta de preparación de los recién llegados y todo lo demás pusieron al entrenador Andoni Iraola ante un gran desafío, y convirtieron la contratación de un central con experiencia en una opción que no admite aplazamiento.

Durante la Copa del Mundo Sub-17 que Qatar acogió el pasado noviembre, dos defensas llamaron la atención del departamento de ojeadores del Liverpool, lo que llevó al club a moverse rápidamente para cerrar sus fichajes.

En cuestión de semanas, el Liverpool gastó un total de 3,5 millones de libras esterlinas para incorporar al dúo formado por el senegalés Mor Talla Ndiaye y el austríaco Iviania Ndwikoy.

Este movimiento se produjo bajo la supervisión de Matt Newberry, director de talento global del Liverpool, en el marco de un plan a largo plazo que busca asegurar el futuro del equipo en la posición de central.

Pero nadie dentro del club esperaba que estos dos jóvenes defensas se encontraran liderando la defensa del primer equipo durante la mayor parte del partido inaugural en la pretemporada de cara al nuevo curso.

La lesión de Gomez revela la magnitud de la crisis

Joe Gomez sufrió una lesión y se vio obligado a abandonar el encuentro ante el Sunderland tras apenas ocho minutos, mientras que ni Jeremie Frimpong ni Giovanni Leoni estaban disponibles para participar, algo que dejó al descubierto con claridad la falta de efectivos que padece el equipo en el eje de la defensa.

Y aunque la inversión en jóvenes talentos representa un pilar importante para el futuro del club, las necesidades actuales del equipo exigen soluciones inmediatas.

El nuevo entrenador, Andoni Iraola, ya había reconocido, incluso antes de la lesión de Gomez, que su plantilla sufría una «grave falta de efectivos» en la retaguardia.

Gomez se ausentó de la sesión de entrenamiento que el Liverpool disputó en la ciudad de Chicago el domingo, y se espera que el club emita una actualización durante la presente semana sobre la naturaleza de la lesión y su gravedad.

Joe Gomez es el jugador más veterano de la plantilla actual, aunque su trayectoria con el Liverpool se ha visto muy afectada por las lesiones.

Según el portal «Transfermarkt», el defensa inglés se ha perdido 225 partidos desde su llegada al Liverpool procedente del Charlton en 2015, una cifra que refleja la magnitud del sufrimiento que ha vivido a lo largo de los últimos años.

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Van Dijk pelea en solitario

En este momento, Virgil van Dijk es el único central en condiciones físicas para jugar en el primer equipo.

Y aunque el capitán del Liverpool tiene 35 años y disputó todos los minutos de los partidos de la Premier League la pasada temporada, ya no ofrece los mismos niveles físicos que lo caracterizaron en sus años dorados.

Además, el contrato de Van Dijk, al igual que el de Gomez, entra en su último año en Anfield, lo que abre la puerta a la posibilidad de que el dúo salga al final de la próxima temporada.

Los responsables del Liverpool consideran que Jeremie Frimpong, de 21 años, y Giovanni Leoni, de 19, representan el futuro del club en esta posición.

Por esta razón, el club no se interpuso en la salida de Ibrahima Konaté al Real Madrid en una operación de traspaso libre, después de haber invertido 60 millones de libras esterlinas en la contratación de Frimpong y 26 millones de libras esterlinas en la incorporación de Leoni, por considerarlos dos de los talentos defensivos más destacados de Francia e Italia.

Se espera que Frimpong dispute sus primeros minutos con la camiseta del Liverpool ante el Leeds United el domingo, mientras que el club concede al dúo el tiempo suficiente para desarrollar su nivel y alcanzar todo su potencial.

No obstante, la realidad actual indica que ambos, al igual que Ndiaye y Ndwikoy, siguen en el inicio de su trayectoria y necesitan más tiempo y experiencia.

Cálculos complejos en el mercado de fichajes

En declaraciones a la cadena «BBC Sport» desde la ciudad de Nueva York, donde el Liverpool se prepara para enfrentarse al Wrexham, la leyenda del club Robbie Fowler afirmó que el equipo necesita refuerzos defensivos urgentes.

Y dijo: «Necesitamos jugadores, y esto está totalmente claro. Siento una gran pena por Joe Gomez, ha sufrido mucho a causa de las lesiones, y esta era una oportunidad real para él de demostrar que el equipo no necesita fichar a un nuevo central».

Y prosiguió: «Hemos gastado mucho dinero en la contratación de Frimpong y Leoni, pero la presencia de jugadores con experiencia como Joe Gomez y Virgil van Dijk a su lado habría sido un factor importante en su desarrollo».

Y concluyó sus palabras diciendo: «No veremos la mejor versión de estos jóvenes jugadores en este momento, por eso el equipo necesita experiencia, y el propio entrenador ha declarado públicamente su necesidad de jugadores, y no me sorprendería que la contratación de un nuevo central figurara entre las prioridades del club».

El fracaso del Liverpool a la hora de incorporar a Marc Guéhi el pasado verano se ha vuelto más motivo de interrogantes a la luz de la crisis actual.

El club dispone de una cláusula que permite recomprar a Jarell Quansah, quien se marchó al Bayer Leverkusen por 35 millones de libras esterlinas el pasado julio, aunque no existe ningún plan para su regreso por el momento.

Fuentes cercanas al club confirman que el posible fichaje de Bradley Barcola, por cuya venta el Paris Saint-Germain pide más de 100 millones de libras esterlinas, limitaría la capacidad del Liverpool de cerrar operaciones adicionales durante el mercado.

Asimismo, el coste de las contrataciones de Frimpong y Víctor Muñoz alcanzó los 94,5 millones de libras esterlinas, y ante la ausencia de grandes ventas este verano, no se espera que el club repita el gasto récord que alcanzó los 450 millones de libras esterlinas el pasado verano.

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Un futuro prometedor y un presente que necesita solución

Robbie Fowler, autor de 183 goles con la camiseta del Liverpool, subrayó que contar con una plantilla equilibrada representa uno de los secretos del éxito.

Y dijo: «Cuando miras al Liverpool de la última década, ves que el once titular era muy fuerte, pero el debate giraba siempre en torno a la profundidad del banquillo. Yo creo firmemente en la importancia de construir una plantilla equilibrada, porque eso mantiene el espíritu competitivo dentro del equipo y hace que cada jugador sea consciente de que su puesto no está garantizado».

Y citó a la leyenda del club Phil Neal, diciendo: «Los jugadores en aquella época temían lesionarse, porque sabían que quien ocupara su lugar quizá no les dejaría oportunidad de volver. Esta mentalidad es imprescindible y tiene un efecto directo a la hora de elevar los estándares de rendimiento dentro del equipo».

Entre el verano del año pasado y enero de 2026, el Liverpool contrató a cinco centrales que por entonces no superaban los 20 años: Giovanni Leoni, Mor Talla Ndiaye, Iviania Ndwikoy, Noah Adekoya y Jeremie Frimpong.

Se espera que Ndwikoy salga cedido durante la temporada actual, al no cumplir todavía los requisitos para obtener un permiso de trabajo en el Reino Unido, pese al notable nivel que ofreció ante el Sunderland.

La dirección del Liverpool no parece preocupada por el futuro de la posición de central a largo plazo, pero la realidad actual confirma que el equipo padece una clara carencia en el elemento de la experiencia, una laguna que exige una intervención urgente si el Liverpool quiere competir con fuerza durante el nuevo curso.