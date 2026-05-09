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Primera División - Primera División Reale Arena

Cómo ver Real Sociedad vs Real Betis en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y live stream disponibles para seguir el partido en directo. El encuentro se puede ver en España a través de Movistar+, que emite los partidos de LaLiga con cobertura completa, y también en DAZN. RTVE también figura entre los emisores del partido.

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Real Sociedad recibe a Real Betis en la Reale Arena de San Sebastián en un duelo de LaLiga con implicaciones directas en la clasificación europea. El conjunto donostiarra necesita sumar para salir de una racha negativa, mientras que los verdiblancos llegan con ambición y buenas sensaciones desde Sevilla.

La Real atraviesa un momento delicado. Tres derrotas en sus últimas cuatro jornadas de liga han frenado en seco cualquier aspiración europea, y el equipo de Imanol Alguacil tendrá que recuperar su mejor versión ante su afición si quiere volver a mirar hacia arriba en la tabla.

Betis, en cambio, llega con paso firme. Manuel Pellegrini ha construido un equipo con carácter y calidad, y la recuperación de Antony como figura importante del ataque ha dado un nuevo impulso al equipo. El extremo brasileño, que ha encontrado en Heliópolis la estabilidad que no tuvo en Old Trafford, llega en buena forma.

El centrocampista Carlos Soler y la presencia de Mikel Oyarzabal serán fundamentales para que la Real genere peligro desde dentro. Sin embargo, las bajas acumuladas en la plantilla txuri-urdin complican la tarea de Imanol a la hora de configurar un once competitivo.

Por el lado visitante, Pellegrini puede contar con una línea ofensiva de garantías. Pablo Fornals y Abde Ezzalzouli acompañarán a Antony en un ataque con movilidad y desborde, mientras que Giovani Lo Celso aporta criterio y calidad desde el centro del campo.

El quinto puesto del Betis en la tabla frente al noveno de la Real refleja la diferencia de momento entre ambos equipos. Los de Pellegrini llegan con más que defender; los txuri-urdines, con más que demostrar.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de TV y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Real Sociedad llega al partido con varias bajas confirmadas. Zubeldia, Karrikaburu, Gonçalo Guedes y Odriozola están en la enfermería, mientras que Aramburu cumple sanción por acumulación. El once proyectado sitúa a Remiro bajo palos, con una defensa formada por Sergio Gómez, Jon Martín, Caleta-Car y Elustondo, y una línea de mediapunta con Soler, Turrientes y Marín. Arriba, Barrenetxea, Gorrotxategi y Oyarzabal apuntan a ser titulares.

Real Betis tiene las bajas de Bartra, Ortiz y Firpo por lesión, aunque no registra ningún sancionado de cara a este encuentro. Pellegrini alinearía a Valles en portería, con una defensa de cuatro compuesta por Natan, Bellerín, Diego Llorente y Ricardo Rodríguez. Amrabat y Lo Celso formarían el doble pivote, con Antony, Fornals y Abde apoyando a Juanmi Hernández en ataque.

Forma

Real Sociedad ha sumado un triunfo, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco salidas, con un balance de W1-D2-L2. El partido más reciente fue una derrota 0-1 ante el Sevilla el 4 de mayo, y antes de eso cayeron 0-1 frente al Getafe. El único punto positivo llegó en la Copa del Rey, con una victoria 2-2 ante el Atlético de Madrid que les permitió avanzar. El equipo ha marcado nueve goles y encajado ocho en ese periodo, aunque la irregularidad en liga es evidente.

Real Betis presenta un registro más sólido: dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, con un balance de W2-D2-L1. La victoria más reciente fue un contundente 3-0 ante el Real Oviedo el 3 de mayo. Antes de eso, igualaron 1-1 con el Real Madrid en Vallecas, resultado que tuvo gran repercusión en la lucha por el título. La única derrota en este tramo llegó en la Europa League ante el Braga, 4-2. En total, los béticos han anotado ocho goles y encajado siete.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 19 de septiembre de 2025 en LaLiga, con victoria del Real Betis por 3-1 como local. En los cinco últimos enfrentamientos, el Betis ha dominado claramente: tres victorias para los sevillanos, una para la Real Sociedad y un empate. El único triunfo txuri-urdin en ese periodo fue un 2-0 en la Reale Arena el 1 de diciembre de 2024, mientras que el Betis también ganó 3-0 en el Benito Villamarín en febrero de 2025.

Clasificación

En la tabla actual de LaLiga, Real Betis ocupa la quinta posición, mientras que Real Sociedad se encuentra en el noveno puesto.