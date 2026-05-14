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Primera División - Primera División Estadio Bernabeu

Cómo ver Real Madrid vs Real Oviedo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Real Madrid vs Real Oviedo se puede seguir en directo por televisión y en streaming online. A continuación encontrarás las opciones disponibles para no perderte el partido.

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El Real Madrid recibe al Real Oviedo en el Estadio Bernabéu en un partido de Primera División que llega en un momento complicado para los locales. Los blancos acaban de perder el título de Liga tras caer ante el Barcelona en el Clásico del Camp Nou, y ahora deben gestionar los últimos compases de una temporada que no ha terminado como esperaban.

El equipo de Álvaro Arbeloa afronta este encuentro con una lista de bajas considerable. Kylian Mbappé, Eder Militao, Dani Carvajal, Federico Valverde y Rodrygo están todos en el apartado de lesionados, lo que obliga al técnico madridista a recomponer su once con los recursos disponibles. La situación de Valverde es especialmente delicada tras el incidente que se produjo en los días previos al Clásico.

El Real Oviedo llega al Bernabéu en una situación de máxima urgencia. El conjunto asturiano ocupa el último puesto de la clasificación y necesita puntuar para mantener vivas sus opciones de permanencia. No será tarea fácil en uno de los estadios más exigentes del mundo.

Los visitantes llegan con sus propias ausencias. Eric Bailly está lesionado, y J. López y K. Sibo no podrán participar por sanción. El Oviedo llega con el depósito casi vacío tras una racha de resultados que no invita al optimismo.

Más allá del marcador, este partido tiene un peso emocional diferente para el Madrid. La derrota en el Clásico, que entregó la Liga al Barcelona, cerró una semana turbulenta en Chamartín. Los aficionados blancos esperan una respuesta ante su público.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo: canal de televisión, retransmisión en streaming y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El Real Madrid llega al partido con una enfermería repleta. Eder Militao, Arda Güler, Kylian Mbappé, Dani Carvajal, Federico Valverde y Rodrygo son bajas confirmadas por lesión. No hay once probable oficial disponible por el momento, y se añadirá información más cercana al inicio del partido.

El Real Oviedo también afronta el encuentro con ausencias. Eric Bailly está lesionado, mientras que J. López y K. Sibo no podrán jugar por sanción. Al igual que en el caso local, no hay once confirmado y los datos se actualizarán antes del pitido inicial.

Forma

El Real Madrid llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente fue precisamente ante el Barcelona por 2-0 en el Clásico de Primera División, resultado que entregó el título de Liga a los catalanes. Antes de eso, los blancos ganaron al Espanyol por 2-0 fuera de casa y empataron 1-1 ante el Real Betis. La eliminación en la Liga de Campeones también forma parte de este período, con una caída ante el Bayern de Múnich por 4-3.

El Real Oviedo suma en sus últimos cinco partidos una victoria, dos empates y dos derrotas. El resultado más reciente fue un empate sin goles ante el Getafe. Su única victoria en este tramo llegó ante el Celta de Vigo por 0-3 a domicilio, aunque desde entonces el equipo no ha vuelto a ganar. En el lado negativo, encajaron tres goles ante el Real Betis en una derrota por 3-0.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 24 de agosto de 2025 en Primera División, con el Real Oviedo como local y el Real Madrid ganando por 0-3. En los cuatro precedentes disponibles, el Real Madrid no ha perdido ninguno, con victorias en Copa del Rey, amistosos y Liga, además de un empate a uno registrado en junio de 2001. El balance global de estos cinco encuentros es ampliamente favorable a los blancos, que han marcado 13 goles y encajado solo dos.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Real Madrid ocupa la segunda posición, mientras que el Real Oviedo se encuentra en el último puesto, el vigésimo.