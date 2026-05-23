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Primera División - Primera División Estadio Bernabeu

Cómo ver Real Madrid vs Athletic Club en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Real Madrid y Athletic Club se podrá seguir en directo a través de Movistar+, el servicio de televisión de pago que cuenta con los derechos de emisión de la Primera División en España. A continuación se detallan las opciones para ver el encuentro en TV y en live stream.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Real Madrid recibe al Athletic Club en el Estadio Bernabéu en un partido de Primera División con implicaciones directas en la lucha por el título. Los blancos llegan a este duelo necesitando sumar para no perder terreno en la cima de la tabla, mientras que el equipo vasco busca cerrar una temporada irregular con una actuación de nivel.

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa atraviesa un momento de forma irregular. Tras caer ante el Barcelona por 2-0 hace poco más de una semana, los blancos respondieron con una victoria en casa del Sevilla, aunque la solidez defensiva y la cohesión del equipo siguen generando dudas a estas alturas de la temporada.

Kylian Mbappé y Vinicius Júnior lideran el ataque madridista, aunque los reportes recientes apuntan a tensiones internas entre ambas estrellas. La dinámica dentro del vestuario podría influir en el rendimiento del equipo sobre el césped del Bernabéu.

El Athletic Club llega a Madrid en un momento delicado. Ernesto Valverde ha visto cómo su equipo encadena tres derrotas en los últimos cinco partidos de liga, y la baja de Nico Williams, uno de sus jugadores más desequilibrantes, limita considerablemente las opciones ofensivas del conjunto bilbaíno.

Los de Bilbao han mostrado destellos de su mejor versión esta temporada, pero la consistencia ha faltado en los momentos decisivos. Con varias bajas importantes en la plantilla, Valverde tendrá que ajustar su once para competir en uno de los estadios más exigentes de Europa.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el live stream disponible y la hora de inicio del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

El Real Madrid afronta este partido con tres bajas confirmadas: Eder Militao, Arda Güler y Rodrygo no estarán disponibles para Álvaro Arbeloa. El once proyectado sitúa a Thibaut Courtois bajo palos, con una defensa formada por Francisco García, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen y Daniel Carvajal. En el centro del campo apunta Aurélien Tchouaméni junto a Thiago Pitarch y Brahim Díaz, mientras que Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Vinicius Júnior formarían el tridente ofensivo.

El Athletic Club llega con hasta cuatro bajas por lesión: Oihan Sancet, Nico Williams, Unai Gómez y Unai Eguiluz están fuera de la convocatoria. A ello se suma la baja por sanción de Yuri Berchiche. Ernesto Valverde podría alinear a Unai Simón en portería, con Íñigo Lekue, Andoni Gorosabel, Aymeric Laporte y Yeray Álvarez en defensa, y una línea de mediocampo con Íñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar y Nico Serrano. Alex Berenguer, Gorka Guruzeta e Iñaki Williams apuntan a la delantera.

Forma

El Real Madrid suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de Primera División. Los blancos ganaron sus dos encuentros más recientes, incluida la victoria a domicilio ante el Sevilla por 0-1, aunque antes de eso cayeron ante el Barcelona por 2-0. En total, el equipo ha marcado seis goles y encajado cuatro en ese tramo.

El Athletic Club atraviesa un tramo más complicado: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Celta de Vigo, y antes de eso encadenó dos derrotas consecutivas ante el Espanyol (2-0) y el Valencia (1-0). El conjunto vasco anotó ocho goles pero encajó nueve en ese período, lo que refleja una fragilidad defensiva que el Madrid querrá explotar.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 3 de diciembre de 2025, cuando el Athletic Club recibió al Real Madrid en San Mamés y cayó derrotado por 0-3. En los últimos cinco enfrentamientos en Primera División, el Real Madrid acumula tres victorias por una del Athletic Club, con un balance de goles favorable a los blancos. El único triunfo reciente del equipo vasco fue en diciembre de 2024, cuando ganaron 2-1 en casa.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Real Madrid ocupa la segunda posición, lo que convierte este partido en un encuentro con peso directo en la pelea por el título. El Athletic Club llega desde la duodécima plaza, una posición que refleja una temporada de altibajos y que aleja al conjunto vasco de cualquier objetivo europeo en el tramo final del campeonato.