Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Primera División - Primera División Campo de Futbol de Vallecas

Cómo ver Rayo Vallecano vs Girona en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Es posible que recibamos una comisión si te registras a través de uno de nuestros enlaces.

A continuación encontrarás las opciones de canal de televisión y live stream disponibles para seguir el Rayo Vallecano vs Girona en directo. El partido puede verse en España a través de Movistar+. Si estás de viaje fuera de España y no puedes acceder a tu servicio habitual, una Red Privada Virtual (VPN) te permite conectarte a un servidor en tu país de origen y ver el partido como si estuvieras en casa.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Rayo Vallecano recibe a Girona en el Campo de Fútbol de Vallecas en un partido de Primera División que tiene implicaciones reales en ambos extremos de la tabla.

El equipo de Vallecas llega en un estado de forma notable. Tras eliminar al Strasbourg en las semifinales de la Conference League, los franjiverdes encadenan cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros, un rendimiento que contrasta con las dificultades que han marcado buena parte de su temporada.

Esa doble exigencia europea y doméstica ha tensado el plantel de Rayo, pero también ha forjado un grupo capaz de competir en cualquier escenario. Undécimos en la clasificación, necesitan seguir sumando para alejar cualquier inquietud sobre su posición en la tabla.

Girona, por su parte, atraviesa un momento delicado. Los de Montilivi han encadenado tres derrotas consecutivas en liga, cediendo ante Mallorca, Valencia y Real Betis, y llegan a Vallecas con la urgencia de frenar una sangría de puntos que los sitúa en el decimoséptimo puesto.

El historial reciente entre ambos conjuntos favorece a Rayo, que ganó el encuentro de la primera vuelta de esta misma temporada. Girona buscará romper esa tendencia, aunque el momento del rival complica ese propósito.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Rayo Vallecano no podrá contar con L. Felipe ni I. Akhomach por lesión, mientras que I. Palazón cumple sanción. En caso de que el once proyectado se confirme, A. Batalla ocupará la portería, con I. Balliu, N. Mendy, J. Vertrouwd y F. Lejeune en defensa, G. Gumbau y P. Ciss en el centro del campo, y S. Camello, A. Espino, J. de Frutos y A. Zurawski completando el equipo.

Girona llega con una lista de bajas considerable: A. Ruiz, C. Portu, Marc-André ter Stegen, J. Carlos y V. Vanat están todos lesionados, y B. Gil no estará disponible por sanción. El once proyectado sitúa a P. Gazzaniga bajo palos, con Alejandro Francés, A. Martínez, V. Reis y D. Blind en la línea defensiva, y J. Roca, V. Tsigankov, A. Witsel, A. Ounahi, Fran Beltrán y C. Echeverri en las posiciones más avanzadas. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Forma

Rayo Vallecano presenta un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante el Strasbourg en la Conference League el 7 de mayo, completando así la eliminatoria. Antes de eso, se impusieron 0-2 al Getafe en liga el 3 de mayo y ganaron el partido de ida europeo 1-0 el 30 de abril. El único punto cedido llegó en un empate 3-3 ante la Real Sociedad. En total, el equipo ha marcado cinco goles y encajado cuatro en este período.

Girona, en cambio, acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente fue ante el Mallorca por 0-1 el 1 de mayo. Previamente cayeron ante Valencia (2-1) y ante el Real Betis (2-3), mientras que el empate a uno ante el Real Madrid en abril fue su mejor resultado del tramo. Su única victoria en esta racha llegó frente al Villarreal (1-0) el 6 de abril.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de agosto de 2025 en Primera División, con Girona como local y Rayo Vallecano imponiéndose por 1-3. Antes de eso, Rayo también se llevó los tres puntos en el partido disputado en Vallecas el 26 de enero de 2025, con un 2-1 final. En los cinco últimos enfrentamientos registrados, Rayo Vallecano acumula tres victorias frente a ninguna de Girona, con un empate. El conjunto catalán no ha ganado a Rayo desde hace varios encuentros.

Clasificación

En Primera División, Rayo Vallecano ocupa el undécimo puesto, mientras que Girona se sitúa en el decimoséptimo lugar de la clasificación.