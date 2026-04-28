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Cómo ver Paris Saint-Germain vs Bayern Múnich en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás los canales de TV y opciones de streaming disponibles para ver el partido en directo. Si te encuentras fuera de España en el momento del partido, puedes usar una VPN para acceder al servicio de tu elección sin restricciones geográficas y seguir el encuentro desde cualquier lugar del mundo.

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Paris Saint-Germain recibe al Bayern Múnich en el Parc des Princes en la primera semifinal de la Liga de Campeones. Los campeones defensores buscan su pase a la final ante uno de los rivales más en forma de toda Europa.

El PSG llega a este partido con la solidez propia de un equipo que ya conoce el camino hacia el título europeo. Los de Luis Enrique eliminaron al Liverpool en cuartos de final con autoridad y han demostrado a lo largo de la temporada que su fútbol colectivo es capaz de superar a cualquier rival.

Khvicha Kvaratskhelia se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes del equipo parisino. El internacional georgiano, cuyo futuro en el club no está en duda según su entorno más cercano, llega al partido con la confianza de quien sabe que el Parc des Princes es su escenario favorito.

El Bayern Múnich, por su parte, aterriza en París como el equipo más en forma del torneo. Los bávaros vienen de eliminar al Real Madrid en cuartos con una remontada espectacular y no han perdido un solo partido en sus últimas cinco salidas. Harry Kane, el mejor delantero del mundo en este momento, tiene ante sí la oportunidad de escribir su nombre en la historia del fútbol europeo.

La ausencia del técnico Vincent Kompany en el banquillo por sanción añade un factor adicional de interés a un partido que ya tiene todos los ingredientes para ser memorable. El ganador de esta eliminatoria se medirá al vencedor del Arsenal-Atlético de Madrid en la final de Budapest el 30 de mayo.

Para saber cómo seguir el partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de televisión, opciones de streaming y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En el PSG, el único jugador descartado es Q. Ndjantou por lesión. El resto de la plantilla está disponible para Luis Enrique, que podría alinear el siguiente once: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Zaire-Emery; Ruiz, Dembélé, Kvaratskhelia; Doué.

El Bayern Múnich llega con una lista de bajas considerable. Karl, Ulreich, Mike, Bischof, Gnabry, Santos, Kiala, Klanac y Guerreiro son bajas confirmadas por lesión. Sin suspendidos en el once, Vincent Kompany podría presentar este equipo: Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Kane. Se actualizará la información si se producen novedades antes del inicio del partido.

Forma

El PSG llega al partido con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los parisinos ganaron sus dos enfrentamientos ante el Liverpool en cuartos de la Liga de Campeones, con un global de 2-0, y han sumado dos victorias más en la Ligue 1 ante Nantes (3-0) y Angers (0-3). La única derrota llegó en el campeonato doméstico frente al Lyon (1-2). En total, el PSG ha marcado ocho goles y encajado cuatro en ese periodo.

El Bayern Múnich llega en un estado de forma excepcional, con cinco victorias consecutivas. Los bávaros eliminaron al Real Madrid en cuartos con un dramático 4-3, ganaron en la DFB-Pokal al Bayer Leverkusen (0-2) y han firmado tres victorias en la Bundesliga, incluida una goleada al St.Pauli (0-5). En sus últimos cinco partidos han anotado 18 goles y encajado solo diez.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 4 de noviembre de 2025 en la Liga de Campeones, con victoria del Bayern Múnich por 1-2 en el Parc des Princes. En los últimos cinco enfrentamientos, el Bayern acumula tres victorias por una del PSG, con otro duelo en el Mundial de Clubes de julio de 2025 que se saldó con triunfo parisino por 2-0. El balance de goles en esos cinco partidos es de siete para el Bayern y cuatro para el PSG.

Clasificación

En la fase de liga de la Liga de Campeones, el Bayern Múnich cerró la primera fase como segundo clasificado, lo que refleja su condición de candidato al título desde el inicio del torneo. El PSG, undécimo en esa misma fase, tuvo que trabajar más para llegar hasta aquí, lo que hace aún más mérito su presencia en las semifinales como campeón defensor.