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Primera División - Primera División RCDE Stadium

Cómo ver Espanyol vs Real Sociedad en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Espanyol y Real Sociedad se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás los detalles para seguir el encuentro en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Espanyol recibe a la Real Sociedad en el RCDE Stadium de Barcelona en un partido de Primera División que llega en un momento delicado para ambos equipos. Con la temporada llegando a su tramo final, los dos conjuntos necesitan sumar para cerrar el curso con buenas sensaciones.

Manolo González ha conseguido insuflar cierto optimismo al Espanyol después de dos victorias consecutivas en liga. El equipo catalán llega a este encuentro con más confianza que semanas atrás, aunque las bajas siguen condicionando sus opciones ofensivas.

La Real Sociedad, dirigida por Pellegrino Matarazzo, atraviesa un bache de resultados que se ha prolongado demasiado. Los donostiarras no han ganado en sus últimos cinco partidos de liga, y la falta de solidez defensiva ha sido una constante que preocupa al técnico.

Ambos equipos se presentan con las listas de convocados mermadas por lesiones, lo que añade incertidumbre a un choque en el que cualquier resultado es posible. La paridad entre ellos en la tabla hace que los tres puntos tengan un valor simbólico y de orgullo considerable.

El RCDE Stadium acogerá un duelo entre dos clubes que se conocen bien y que han protagonizado encuentros igualados en los últimos años. La historia reciente entre ellos no apunta a un favorito claro.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el Espanyol vs Real Sociedad en directo, incluyendo el canal de televisión, las opciones de live stream y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Manolo González no podrá contar con Kike García ni con Javier Puado por lesión, dos ausencias que reducen las opciones en ataque. A eso se suma la baja por sanción de Pol Lozano, que tampoco estará disponible para este encuentro. Por el momento no se ha confirmado un once inicial.

En el bando visitante, Pellegrino Matarazzo llega al partido sin Jon Gorrotxategi ni Álvaro Odriozola, ambos fuera por lesión. La Real Sociedad no registra suspensiones de cara a este choque. Si hay novedades antes del partido, se actualizará la información.

Forma

El Espanyol llega al partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de Primera División. Los resultados más recientes son alentadores: primero un triunfo ante el Athletic Club por 2-0 y después una victoria a domicilio frente a Osasuna por 1-2. Antes de esa racha positiva, el equipo catalán encajó derrotas ante el Real Madrid y el Sevilla, y empató a cero con el Levante. En total, el Espanyol marcó cuatro goles y encajó cinco en ese tramo de la temporada.

La Real Sociedad presenta un panorama más preocupante. Los donostiarras no han ganado ninguno de sus últimos cinco partidos de liga, con un registro de cero victorias, tres empates y dos derrotas. Su partido más reciente acabó con una derrota por 3-4 ante el Valencia, resultado que agrava una racha que también incluye un empate 1-1 con el Girona y otro 2-2 con el Real Betis. Las derrotas ante el Sevilla y el Rayo Vallecano completan un tramo de temporada en el que el equipo ha marcado diez goles pero ha encajado once, lo que refleja una fragilidad defensiva evidente.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 24 de agosto de 2025 en la Reale Arena, con un empate a dos goles en Primera División. Antes de ese resultado, la Real Sociedad se había impuesto al Espanyol por 2-1 en febrero de 2025, también en San Sebastián. Si se amplía la mirada a los últimos cinco enfrentamientos directos, el balance es muy igualado: la Real Sociedad acumula tres victorias por dos del Espanyol, con un empate en ese periodo. No hay un dominador claro en esta serie, lo que convierte el partido en un duelo abierto sin un favorito definido por la historia reciente.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, la Real Sociedad ocupa el décimo puesto y el Espanyol el undécimo, con ambos equipos prácticamente emparejados en la zona media de la tabla. La mínima diferencia entre ellos da a este encuentro un carácter de duelo directo entre vecinos de clasificación.