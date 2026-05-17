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Primera División - Primera División Spotify Camp Nou

Cómo ver Barcelona vs Real Betis en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de canal de televisión y retransmisión en directo disponibles para seguir este partido de Primera División. El encuentro entre el Barcelona y el Real Betis se puede ver en España a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del partido. Si estás de viaje fuera de España, puedes acceder a los servicios de streaming a los que ya estás suscrito mediante una Red Privada Virtual (VPN), que te permite conectarte desde cualquier lugar como si estuvieras en tu país de origen.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Barcelona recibe al Real Betis en el Spotify Camp Nou en un partido de Primera División que llega en un momento singular para ambos conjuntos. Los culés ya tienen el título de liga en el bolsillo, mientras que el equipo sevillano busca consolidar su posición en la parte alta de la tabla.

El conjunto de Hansi Flick ha completado una temporada sobresaliente, aunque la última jornada dejó una nota amarga. El equipo cayó 1-0 ante el Deportivo Alavés, un resultado que frustró las aspiraciones de alcanzar los 100 puntos, pero que no empaña una campaña de enorme éxito. El técnico alemán aprovechó el partido para dar minutos a jugadores del margen del equipo y elogió públicamente el talento de la cantera.

Marcus Rashford ha sido una de las incorporaciones más comentadas del mercado de invierno. El extremo inglés, cedido por el Manchester United, figura en el once probable para este partido y su futuro en el club sigue siendo tema de debate, con informaciones que apuntan a un posible interés de otros grandes clubes europeos en el mercado de verano.

El Real Betis llega a Barcelona con una dinámica positiva en las últimas semanas. Los verdiblancos han sumado tres victorias en sus últimos cinco partidos y han demostrado solidez fuera de casa, lo que convierte este desplazamiento al Camp Nou en una prueba de carácter para el equipo andaluz.

El conjunto sevillano tendrá bajas importantes para este partido, con Marc Bartra y Aitor Ruibal fuera por lesión y dos jugadores más que no podrán participar por sanción. A pesar de ello, el Betis dispone de un bloque con suficiente calidad para competir ante cualquier rival.

Si quieres saber dónde ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio, a continuación encontrarás toda la información.

Noticias del equipo y escuadras

El Barcelona no podrá contar con Lamine Yamal ni con Jordi Torrents, ambos en la enfermería. Hansi Flick tiene previsto alinear a Iñaki Peña bajo palos, con un once que incluye a Marcus Rashford, Pedri, Gavi y Raphinha como referencias ofensivas, según el once probable facilitado.

El Real Betis afronta el partido con varias ausencias de peso. Marc Bartra y Aitor Ortiz están lesionados y no estarán disponibles, mientras que Diego Llorente y Jesús Hernández se pierden el partido por sanción. El once proyectado para el conjunto sevillano sitúa a Pau López en portería, con un bloque que incluye a Héctor Bellerín, Natan, Víctor Gómez y Ricardo Rodríguez en defensa.

Forma

El Barcelona llega a este partido como el equipo más en forma de la categoría en las últimas semanas, aunque su racha reciente no es perfecta. Los culés acumulan cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros de liga, con triunfos ante el Real Madrid por 2-0 y victorias fuera de casa frente al Osasuna y el Getafe. La única derrota en ese tramo llegó precisamente en la última jornada, el 1-0 ante el Alavés que cerró una semana de reflexión en el vestuario blaugrana.

El Real Betis presenta una dinámica igualmente sólida. Los verdiblancos han ganado tres de sus últimos cinco partidos, con una victoria convincente ante el Real Oviedo por 3-0 y un triunfo en campo del Girona por 2-3 que demuestra su capacidad para sumar puntos lejos de casa. El equipo de Seville ha empatado frente al Real Sociedad y ante el propio Real Madrid, lo que refleja la solidez de un bloque que no se deja intimidar por los grandes.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos inclina la balanza claramente del lado del Barcelona. En el último enfrentamiento directo, disputado en el Estadio Benito Villamarín en diciembre de 2025, el conjunto catalán se impuso por 3-5 en un partido de alta intensidad que resumió bien la dinámica entre ambos clubes. En los cinco últimos encuentros entre ambos, el Barcelona ha ganado en tres ocasiones, con un empate y una derrota, anotando un total de trece goles. El Betis ha demostrado ser capaz de puntuar frente al Barcelona, como ocurrió en el empate 1-1 del Camp Nou en abril de 2025, pero los precedentes favorecen con claridad al equipo local.

Clasificación

El Barcelona lidera la Primera División, mientras que el Real Betis ocupa la quinta posición en la tabla, lo que convierte este encuentro en un duelo entre el campeón y uno de los equipos que pelea por los puestos europeos.