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Primera División - Primera División Estadio Mendizorroza

Cómo ver Alavés vs Barcelona en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y live stream disponibles para seguir el partido en directo. Si te encuentras fuera de España y quieres ver el encuentro, puedes acceder a los servicios de streaming habituales mediante una Red Privada Virtual (VPN), que te permite conectarte desde otro país y sortear las restricciones geográficas.

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El Deportivo Alavés recibe al FC Barcelona en el Estadio de Mendizorroza en un partido de LaLiga Primera División que, para los visitantes, llega envuelto en el brillo de un título recién conquistado.

El Barcelona selló el campeonato el pasado domingo con una victoria por 2-0 ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou. Fue una noche que dejó marca: Marcus Rashford abrió el marcador con un golpe de falta magistral y Dani Olmo y Ferran Torres sentenciaron antes del descanso, dejando al conjunto blanco sin respuesta.

El cuadro de Hansi Flick llega a Vitoria en la mejor forma posible. Cinco victorias consecutivas en LaLiga y Champions League confirman un estado de juego excepcional, y el título ya asegurado no parece haber relajado la intensidad del equipo.

El Alavés, por su parte, atraviesa un momento delicado. El equipo babazorro ocupa el puesto 18 en la tabla y lucha por esquivar el descenso. Sus últimos cinco partidos arrojan un balance de una victoria, dos derrotas y dos empates, lo que refleja la irregularidad que ha caracterizado su temporada.

Jugadores como Denis Suárez y el argentino Tomás Conechny intentarán dar un poco de fútbol de calidad a un equipo que necesita puntos con urgencia. El factor campo y la motivación de jugarse la permanencia pueden ser sus principales armas ante un rival que, técnicamente, está en otra dimensión.

Rashford, cuyo futuro en el club sigue siendo incierto tras sus propias declaraciones públicas, tiene una nueva oportunidad de argumentar su continuidad. Gavi, que protagonizó uno de los momentos más comentados del Clásico, también estará en el once.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión, el live stream y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El Alavés presenta tres bajas por lesión: L. Boyé, A. Martínez y J. Guridi no estarán disponibles para este encuentro. No hay suspensiones en el equipo local. El once proyectado apunta a A. Sivera en portería, con A. Rebbach, A. Pérez, N. Tenaglia y J. Otto en defensa, y Denis Suárez como referente en el mediocampo.

En el bando visitante, el Barcelona no podrá contar con Lamine Yamal ni J. Torrents por lesión. No hay jugadores sancionados. El once probable sitúa a J. García bajo palos, con una línea defensiva formada por E. García, João Cancelo, G. Martín y P. Cubarsí, mientras que Gavi, Pedri y Dani Olmo conforman el centro del campo. La delantera proyectada incluye a Marcus Rashford, Raphinha y Robert Lewandowski. Se añadirá más información sobre el estado de los jugadores conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

El Alavés llega al partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de LaLiga. Su resultado más reciente fue un empate a uno ante el Elche el 9 de mayo. En ese tramo, el equipo también sumó una derrota por 4-2 ante el Athletic Club y una victoria por 2-1 frente al Mallorca. En total, el conjunto babazorro ha marcado nueve goles y ha encajado diez en esos cinco partidos, lo que evidencia una defensa con dificultades para mantener la portería a cero.

El Barcelona, en cambio, presenta cinco victorias en sus últimos cinco partidos entre LaLiga y Champions League. El más reciente fue el 2-0 ante el Real Madrid el 10 de mayo, que les valió el título de liga. Antes de eso, ganaron 1-2 en Osasuna y 0-2 en Getafe. En ese periodo, el equipo ha marcado siete goles y solo ha encajado dos, con una solidez defensiva que ha sido determinante en el tramo final de la temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 29 de noviembre de 2025 en el Spotify Camp Nou, con victoria del Barcelona por 3-1 en un partido de LaLiga. En los últimos cinco enfrentamientos, el Barcelona ha ganado cuatro y el Alavés ninguno, con un único empate que no figura en este registro. Los de Flick han marcado diez goles y encajado tres en esos cinco duelos, una diferencia que ilustra la brecha de nivel entre ambos conjuntos en los últimos tiempos.

Clasificación

En la clasificación actual de la Primera División, el Barcelona ocupa el primer puesto, mientras que el Alavés se encuentra en el decimoctavo lugar.