¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-EUR-C1-BARCELONA-PRESSERAFP
Traducido por

Ligero cambio: Flick define el plan del Barcelona antes del Clásico

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Liga de Campeones
Real Sociedad vs Barcelona
Real Sociedad
Barcelona
Liga F
Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Primera División
Real Madrid
H. Flick
Francia
España
Alemania

Las fuertes lluvias confirman el acierto de la decisión del entrenador alemán

El Barcelona pasó la noche en Estambul tras su contundente victoria (4-1) sobre el Galatasaray ayer martes, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

Según el diario "Mundo Deportivo", el conjunto blaugrana regresará a Barcelona a primera hora de la tarde de este miércoles para centrarse en sus próximos partidos, que culminarán con el Clásico del próximo 25 de octubre en el Camp Nou.

El técnico alemán Hansi Flick había planificado una sesión de entrenamiento y recuperación en el campo de entrenamiento del club turco, pero, tras el desarrollo del partido, el entrenador alemán canceló la sesión para dar más descanso a los jugadores.

Su trabajo quedó limitado después a ejercicios de recuperación en el gimnasio del hotel del equipo, y las fuertes lluvias que cayeron sobre la ciudad durante toda la noche confirmaron el acierto de esa decisión.

El equipo catalán volverá a los entrenamientos el jueves por la mañana para preparar el partido de LaLiga contra el Real Betis en el estadio de La Cartuja, que se disputará el sábado 17 de octubre.

El Barcelona seguirá entrenando el domingo y viajará el lunes a París para jugar el tercer partido de la fase de liga de la Champions League contra el Paris Saint-Germain, dirigido por Luis Enrique, el próximo 20 de octubre.

Flick quiere regresar de inmediato para que sus jugadores puedan descansar después del esfuerzo del largo viaje y preparar con tranquilidad el Clásico del domingo 25 de octubre contra el Real Madrid.


¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google