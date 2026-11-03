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Liga de Campeones
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Lens vs. Como, en directo hoy: ¿dónde ver el partido por televisión y en streaming?

Lens vs Como
Lens
Como
Liga de Campeones

En la Champions League, el Lens se enfrenta al Como. Pero ¿quién emite o retransmite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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Lens vs. Como: hora de inicio

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Stade Bollaert-Delelis

El partido entre Lens y Como comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Lens vs. Como hoy en directo: ¿dónde verlo por televisión y streaming?

El partido entre Lens y Como se retransmitirá en directo por DAZN.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con Lens y Como?

El Lens llega a este partido con un balance irregular: dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su actuación más reciente fue una derrota por 0-1 en casa ante el Lille en la Ligue 1. Antes tuvo que encajar un 3-0 frente al Club Brujas en la Champions League, mientras que las victorias ante el Paris FC (2-1) y el Troyes (3-1 a domicilio) mejoran algo el balance. En total, el Lens marcó ocho goles y encajó seis en esos cinco partidos.

El Como muestra un estado de forma hasta ahora desconocido para un recién ascendido: cinco victorias en cinco partidos, sin un solo empate ni ninguna derrota. El 1-0 ante el Venezia fue su triunfo más reciente, precedido por un 3-1 en Turín y el espectacular 4-1 frente al Manchester United en la Champions League. El Como marcó 11 goles en esos cinco encuentros y solo encajó dos.

RCL

RCL - Formulario

SCP
L0-2
TRO
W1-3
CLB
L3-0
PAR
W2-1
LIL
L1-0
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
COM

COM - Formulario

FIO
W1-3
MUN
W4-1
SAS
W2-0
TOR
W1-3
VEN
W1-0
Gol marcado (encajado)
13/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Lens vs. Como: alineaciones

Lens contra Como alineaciones probables

3-4-2-1
Lens crest
Lens
RCL
Formación
Como crest
Como
COM
4-2-3-1
R. RisserR. RisserK. AntonioK. AntonioS. BaidooS. BaidooR. AguilarR. AguilarM. UdolM. UdolM. CuisanceM. CuisanceA. HaidaraA. HaidaraF. ThauvinF. ThauvinS. AbdulhamidS. AbdulhamidT. HazardT. HazardF. IvanovicF. IvanovicJ. ButezJ. ButezA. ValleA. ValleM. KempfM. KempfY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonM. PerroneM. PerroneL. Da CunhaL. Da CunhaL. MillaL. MillaN. PazN. PazM. BaturinaM. BaturinaA. DouvikasA. Douvikas
Como crest
Como
COM
3-4-2-1
Lens

Once inicial

Como

Manager

  • Y. Cahuzac
  • Cesc Fàbregas

Lens vs. Como: estado de forma

RCL

RCL - Formulario

SCP
L0-2
TRO
W1-3
CLB
L3-0
PAR
W2-1
LIL
L1-0
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
COM

COM - Formulario

FIO
W1-3
MUN
W4-1
SAS
W2-0
TOR
W1-3
VEN
W1-0
Gol marcado (encajado)
13/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Lens vs. Como: balance de enfrentamientos directos

Lens vs. Como: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
W
W
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
W
L
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
L
W
W
W
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
430184+49
W
L
W
W
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
8
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
4220125+78
W
D
D
W
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
L
D
W
W
11
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
13
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
14
Inter MilánInter MilánINT
420286+26
W
W
L
L
15
LASKLASKLAS
4202109+16
W
W
L
L
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
W
L
L
W
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
W
W
L
L
19
RomaRomaROM
4112108+24
L
W
L
D
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
L
L
W
D
21
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
22
Atlético MadridAtlético MadridATM
411245-14
L
D
W
L
23
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
L
W
L
24
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
27
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
29
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
L
L
W
L
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
L
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
LilleLilleLIL
4013410-61
D
L
L
L
35
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
4004117-160
L
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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