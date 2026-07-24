El futuro del extremo portugués Rafael Leao sigue rodeado de incertidumbre. Mientras disfruta de sus vacaciones de verano en Brasil tras su participación en el Mundial 2026, el jugador reconoció la existencia de conversaciones sobre su porvenir al afirmar: "He hablado con el club sobre la posibilidad de vivir una nueva experiencia, pero no sé qué ocurrirá después".

Entretanto, el club turco Fenerbahce muestra un enorme interés en ficharlo y está dispuesto a iniciar negociaciones oficiales, según informaciones recogidas por el diario español "Mundo Deportivo".

El club turco ha presentado al jugador una oferta tentadora que se extiende por cinco temporadas, con un salario anual neto de 8 millones de euros, además de un paquete de primas que incluye 1,5 millones de euros en caso de disputar más de 20 partidos, otros 1,5 millones de euros si marca 15 goles, junto a un millón de euros adicional si se corona con el título de la liga local.

El Fenerbahce pretende cerrar el fichaje de forma definitiva por 40 millones de euros como cantidad fija, que podría elevarse hasta 50 millones de euros contando las variables y los añadidos, o bien incorporarlo en calidad de cesión con obligación de compra.

Estos movimientos responden al deseo del recién elegido presidente del Fenerbahce, Aziz Yildirim, que busca construir un equipo fuerte capaz de clasificarse directamente para la Liga de Campeones mediante la conquista de la liga turca, un título ausente de las vitrinas del club desde 2014, después de haber terminado como subcampeón por detrás del Galatasaray durante las últimas cuatro temporadas.

Para lograrlo, el club ya ha desembolsado 40 millones de euros para incorporar a Mason Greenwood procedente del Marsella, 18 millones de euros para recuperar a Fedat Muriqi del Mallorca y cerca de 9 millones de euros para fichar a Nathan Aké del Manchester City, quedándole por resolver el fichaje del extremo izquierdo que encabeza Leao.

En caso de que la operación no se complete en los próximos días, Leao se incorporará a la concentración del Milan el próximo miércoles en la ciudad australiana de Perth para retomar los entrenamientos. Al respecto, la estrella portuguesa, cuyo contrato se extiende hasta 2028, señaló durante su intervención en el podcast brasileño "Podpah": "Mientras esté aquí, daré todo lo que tengo, siempre armado del respeto permanente hacia el club que me lo ha dado todo".

Y añadió Leao, que ha continuado sus entrenamientos individuales dentro de las instalaciones del club brasileño Corinthians: "Creo que es un club que me ha ayudado mucho en todos los aspectos, pero en la vida uno tiene aspiraciones de vivir otras experiencias. Si surge la oportunidad adecuada, estudiaré las opciones disponibles, pero hasta este momento sigo siendo jugador del Milan".