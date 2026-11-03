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LASK vs. Slovan Bratislava hoy en directo: ¿quién televisa o retransmite el partido por streaming?

LASK vs Slovan
LASK
Slovan
Liga de Campeones

El LASK se enfrenta al Slovan Bratislava en la Champions League. Pero ¿qué canal emite el partido hoy en directo por televisión y dónde se puede ver en streaming?

¿Quiere acceder a su servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

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MéxicoHBO Max
ColombiaDisney+
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+
EcuadorDisney+
República DominicanaDisney+
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.
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LASK vs. Slovan Bratislava: hora de inicio

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Raiffeisen Arena

El partido entre el LASK y el Slovan Bratislava comienza el 3 de noviembre de 2026 a las 21:00.

LASK vs. Slovan Bratislava hoy en directo: ¿qué canal lo emite por televisión y streaming?

El partido de la Liga de Campeones entre el LASK y el Slovan Bratislava se podrá ver en directo por DAZN. La retransmisión en streaming estará disponible directamente en DAZN.

La actualidad de la semana: ¿cómo les ha ido al LASK y al Slovan Bratislava?

El LASK llega a este duelo con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente fue una victoria en casa por 2-1 ante el WSG Tirol en la Bundesliga austríaca. Destaca especialmente el 5-4 frente al Ried en la Copa, que apunta a la fortaleza ofensiva del equipo de Linz, pero también a su vulnerabilidad defensiva. En la Liga de Campeones logró recientemente una victoria a domicilio por 3-2 ante el Sporting CP. En total, el LASK marcó 14 goles y encajó nueve en esos cinco partidos.

El Slovan Bratislava también presenta cuatro victorias, un empate y una derrota. El 4-0 contra la AS Roma en la Liga de Campeones fue el único revés; desde entonces, el Slovan ha ganado dos partidos de liga consecutivos, el más reciente por 2-1 a domicilio ante el Zeleziarne Podbrezova. El 2-2 frente al Dukla Banska Bystrica fue la única ocasión en la que dejó escapar puntos en liga. El Slovan marcó once goles y encajó ocho en sus últimos cinco partidos.

LAS

LAS - Formulario

LUS
W0-4
SCP
W2-3
SAL
L1-3
RIE
W5-4
WSG
W2-1
Gol marcado (encajado)
15/10
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SBR

SBR - Formulario

TRN
W0-3
ROM
L4-0
BBY
D2-2
TRE
W0-2
POD
W1-2
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

LASK vs. Slovan Bratislava: alineaciones

LASK contra Slovan alineaciones

3-5-2
LASK crest
LASK
LAS
Formación
Slovan crest
Slovan
SBR
4-3-3
L. JungwirthL. JungwirthJ. TornichJ. TornichAndrés AndradeAndrés AndradeX. MbuyambaX. MbuyambaK. JoergensenK. JoergensenY. DibangoY. DibangoS. HorvathS. HorvathR. LjubicicR. LjubicicM. BogardeM. BogardeM. UsorM. UsorS. AdeniranS. AdeniranA. PopovicA. PopovicS. KozlovskyS. KozlovskyS. CamaraS. CamaraK. WimmerK. WimmerS. MarkovicS. MarkovicCésar BlackmanCésar BlackmanChristian MartínezChristian MartínezA. MustaficA. MustaficA. SporarA. SporarS. CamaraS. CamaraA. MarosA. Maros
Slovan crest
Slovan
SBR
3-5-2
LASK

Once inicial

Slovan

Suplentes

Manager

  • Dietmar Kühbauer
  • Yaya Touré
LASK

Lesiones y suspensiones

Slovan

LASK vs. Slovan Bratislava: estado de forma

LAS

LAS - Formulario

LUS
W0-4
SCP
W2-3
SAL
L1-3
RIE
W5-4
WSG
W2-1
Gol marcado (encajado)
15/10
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SBR

SBR - Formulario

TRN
W0-3
ROM
L4-0
BBY
D2-2
TRE
W0-2
POD
W1-2
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

LASK vs. Slovan Bratislava: balance de enfrentamientos directos

LASK vs. Slovan Bratislava: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4310145+910
D
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
4310123+910
D
W
W
W
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
5
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
430184+49
W
L
W
W
6
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
7
BarcelonaBarcelonaBAR
4211116+57
D
L
W
W
8
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
9
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
L
D
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
4130105+56
D
D
D
W
11
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
13
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
15
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
W
W
L
L
16
RomaRomaROM
412185+35
D
W
L
D
17
Atlético MadridAtlético MadridATM
412143+15
D
D
W
L
18
VillarrealVillarrealVIL
41128804
D
L
W
L
19
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
L
L
W
D
20
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
21
Inter MilánInter MilánINT
411256-14
D
W
L
L
22
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
411256-14
D
L
L
W
23
LASKLASKLAS
411269-34
D
W
L
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
411248-44
D
L
W
L
25
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
L
W
L
26
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
27
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
28
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
30
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
LilleLilleLIL
4013410-61
D
L
L
L
35
SlovanSlovanSBR
4013113-121
D
L
L
L
36
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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