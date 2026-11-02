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LASK vs. Slovan Bratislava: hora de inicio
El partido entre LASK y Slovan Bratislava comienza el 3 de noviembre de 2026 a las 21:00.
LASK vs. Slovan Bratislava hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y en streaming?
El partido de la Champions League entre LASK y Slovan Bratislava se puede ver en directo en DAZN. La retransmisión en streaming está disponible directamente a través de DAZN.
Temas de la semana: ¿qué ha pasado con LASK y Slovan Bratislava?
El LASK llega a este duelo con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-1 en casa ante el WSG Tirol en la Bundesliga austríaca. Destaca especialmente el 5-4 ante el Ried en la Copa, que apunta a la fortaleza ofensiva del equipo de Linz, pero también a su fragilidad defensiva. En la Champions League, su último resultado fue una victoria por 3-2 a domicilio ante el Sporting CP. En total, el LASK marcó 14 goles y encajó nueve en esos cinco partidos.
El Slovan Bratislava presenta, por su parte, cuatro victorias, un empate y una derrota. El 4-0 ante la AS Roma en la Champions League fue el único revés; desde entonces, el Slovan ha ganado dos partidos de liga consecutivos, el último por 2-1 a domicilio ante el Zeleziarne Podbrezova. El 2-2 frente al Dukla Banska Bystrica fue el único partido en el que se dejó puntos en la liga. El Slovan marcó once goles y encajó ocho en sus últimos cinco partidos.
LASK vs. Slovan Bratislava: alineaciones
LASK contra Slovan alineaciones probables
Once inicial
Manager
- Dietmar Kühbauer
- Yaya Touré
LASK vs. Slovan Bratislava: estado de forma
LASK vs. Slovan Bratislava: balance de enfrentamientos directos
LASK vs. Slovan Bratislava: las clasificaciones
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|+3
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|0
|2
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|1
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|2
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|25
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|1
|0
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|6
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|3
L
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|3
|1
|0
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|0
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|0
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|0
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|1
|13
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|0
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