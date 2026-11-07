La salida de Hossam Hassan del banquillo de la selección de Egipto, este sábado, avivó la polémica sobre un posible papel de Mohamed Salah, capitán de los Faraones, en la decisión, especialmente tras la crisis por la sustitución del exastro del Liverpool ante Angola, su posterior ausencia en los dos partidos siguientes y, finalmente, la intervención de Hani Abou Rida, presidente de la Federación Egipcia de Fútbol, para intentar acercar posturas entre ambas partes.

Con el anuncio del nombramiento de Ali Maher como sucesor de Hossam Hassan, volvieron las preguntas sobre el papel que jugó Salah en la marcha del técnico, y si se quejó de él directamente a los responsables de la Federación o si pidió su destitución.

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Hossam Hassan había decidido sustituir a Mohamed Salah en el minuto 60 ante Angola, en la jornada inaugural de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, una decisión que suscitó interrogantes sobre la relación entre ambas partes, sobre todo con la salida del capitán de la selección del campamento de concentración al día siguiente y su ausencia en el duelo ante Sudán del Sur, y después en el amistoso ante Sudáfrica.

Hossam afirmó que la sustitución de Salah se debió a motivos técnicos, y que su ausencia en el duelo ante Sudán del Sur se produjo por un acuerdo previo, debido a que el partido se disputaba sobre césped artificial, para preservar su integridad física.

Pese a los intentos del técnico por contener la polémica, continuaron las especulaciones sobre la existencia de tensión entre ambos, coincidiendo con otra crisis que desató Hossam Hassan con sus declaraciones sobre Mohamed El Shenawy, portero del Al Ahly, cuando lo describió como "acabado" en una etapa anterior de su carrera.

Asimismo, informes de medios egipcios hablaron de que el director de la selección, Ibrahim Hassan, dirigió palabras ofensivas a algunos jugadores de los Faraones.

Abou Rida interviene

El desarrollo más destacado recientemente fue la reunión de Hani Abou Rida con Mohamed Salah en Turquía, a principios de este mes, un encuentro que adquirió especial relevancia por su momento, antes del inicio del nuevo campamento de concentración de los Faraones.

La Federación Egipcia anunció que el encuentro abordó las vías para eliminar cualquier obstáculo que pudiera afrontar la selección, reforzar la comunicación y el entendimiento entre todos los elementos del entorno, y crear el ambiente adecuado antes de los próximos compromisos.

Aunque el comunicado de la Federación no mencionó a Hossam Hassan por su nombre, el momento de la reunión llegó semanas después de la polémica sobre la relación del director técnico con el capitán de la selección.

Informes periodísticos señalaron que el encuentro buscó acercar posturas entre el astro del Trabzonspor y el cuerpo técnico, en medio de los rumores sobre el enfado del jugador por su sustitución ante Angola y algunas declaraciones del técnico.

Hossam Hassan había renovado su contrato hasta el año 2030, el pasado septiembre, tras llevar a los Faraones a los octavos de final del Mundial 2026, pero sus crisis recientes —entre ellas las relacionadas con Salah— no dejaron a la leyenda del Al Ahly y el Zamalek la oportunidad de disfrutar del nuevo contrato.