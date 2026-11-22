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El París Saint-Germain ha recibido un duro golpe en un momento especialmente delicado tras perder a una de sus principales armas ofensivas, el francés Désiré Doué, que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior. Un contratiempo que no solo amenaza los planes del equipo para lo que resta de temporada, sino que también pone a la directiva parisina ante una difícil prueba en el mercado de invierno: encontrar un jugador capaz de suplir la ausencia de uno de los grandes talentos de la plantilla.

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Doué se lesionó durante el partido entre el París Saint-Germain y el Niza, correspondiente a la Ligue 1, y posteriormente el club confirmó en un comunicado oficial que el jugador sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Está previsto que el futbolista francés pase por el quirófano antes de que termine este mes de noviembre, y se espera que se pierda lo que queda de la temporada 2026-2027. Se trata de una importante baja deportiva para el técnico español Luis Enrique, que contaba con la capacidad ofensiva del jugador y con su versatilidad sobre el terreno de juego.

Las consecuencias de la lesión de Doué no se limitan al club parisino, sino que se extienden también a la selección francesa, que no podrá contar con el jugador, internacional en 20 ocasiones, de cara a su esperado enfrentamiento ante España en los cuartos de final de la Liga de Naciones.

La situación se complica aún más para Luis Enrique, ya que el equipo arrastra otras bajas en la línea de ataque, entre ellas la del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, a lo que se suman las lesiones recurrentes que persiguen a Ousmane Dembélé. Todo ello reduce las opciones ofensivas del técnico español en un momento en el que el París Saint-Germain aspira a pelear por todos los títulos.

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Aunque el equipo dispone de algunas soluciones internas, como Ferran Torres, Mika Godts y Senny Mayulu, estas alternativas no parecen necesariamente suficientes para compensar el peso futbolístico de Doué, lo que empuja a la directiva a plantearse seriamente acudir al mercado de invierno.

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Un perfil concreto: ¿qué jugador quiere Campos?

Según informa el portal francés «Foot Mercato», el París Saint-Germain ya se dispone a reforzar su ataque el próximo mes de enero, después de que la incorporación de un nuevo jugador se haya convertido en una necesidad impuesta por la lesión de Doué, y no en una simple opción para ampliar la plantilla.

El informe explica que Luis Campos, asesor deportivo del club, ha empezado a definir el perfil del fichaje, en coordinación con Luis Enrique. El club busca un futbolista ofensivo polivalente, con una clara preferencia por jugadores capaces de desempeñarse como extremo.

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No se trata solo de fichar un nuevo nombre para el ataque, sino de elegir un jugador con unas características técnicas concretas que encajen con la filosofía del técnico español. Entre ellas destacan la capacidad para regatear a los defensores y la superioridad en los duelos individuales, además de saber moverse con eficacia en espacios reducidos y resolver con rapidez ante la presión rival.

Luis Enrique quiere un jugador capaz de integrarse rápidamente en su sistema táctico y de marcar diferencias sin necesitar un largo periodo de adaptación, de modo que el equipo pueda mantener su potencial ofensivo pese a la larga ausencia de Doué.

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Brunner y Kroupi, descartados, y un presupuesto medido

«Foot Mercato» señala que algunos de los nombres vinculados al París Saint-Germain no se ajustan al perfil buscado en este momento. Entre ellos figuran Paris Brunner, jugador del Mónaco, y Eli Junior Kroupi, delantero del Bournemouth, pese a formar parte de la lista de posibles candidatos del club.

Al mismo tiempo, la directiva parisina no tiene intención de entrar en pujas económicas ni de cerrar una operación desorbitada solo para cubrir la inesperada baja de Doué. El objetivo es invertir el dinero con criterio y dar con un jugador que aporte lo que el equipo necesita a un coste razonable.

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Sin embargo, la tarea no será sencilla, sobre todo porque fichar a un futbolista ofensivo de alto nivel a mitad de temporada supone un gran desafío, ya que los clubes suelen aferrarse a sus piezas clave durante el mercado de invierno.

Por tanto, Luis Campos tendrá por delante la compleja misión de encontrar el equilibrio entre calidad futbolística y coste económico, mientras Luis Enrique espera la llegada de un sustituto capaz de llenar el vacío dejado por Doué y mantener vivas las aspiraciones del París Saint-Germain en todas las competiciones.