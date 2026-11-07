La guerra de desgaste: el plan secreto de Mourinho para imitar al Paris Saint-Germain

José Mourinho no quiere que el Real Madrid pague el precio del desgaste físico en los metros finales de la temporada, por eso el técnico portugués ha empezado a moverse pronto para diseñar una estrategia diferente en la gestión de las cargas de los jugadores, inspirándose en la experiencia del Paris Saint-Germain, que logró convertir los periodos de descanso y la distribución de los minutos en un arma importante para mantener la puesta a punto de sus estrellas en las grandes citas.

El diario español "Marca" desveló el plan de Mourinho para gestionar las cargas físicas de los jugadores del Real Madrid, en un intento de llegar a la fase decisiva de la temporada con la mejor puesta a punto posible.

En Valdebebas, el cuerpo técnico es consciente de que la gestión del esfuerzo físico de los jugadores puede ser un factor determinante a la hora de definir el destino de la temporada, especialmente con la congestión del calendario de partidos y el aumento de la intensidad de la competencia. Por ello, Mourinho ha elaborado un plan basado en un seguimiento minucioso de los minutos de participación, la organización de los periodos de descanso y la distribución de las cargas en función de las necesidades de cada jugador.

La estrategia no se limita a realizar los cambios durante los partidos o a dar descanso a algunos elementos en determinados encuentros, sino que se extiende a la asignación de días de descanso adicionales y de medidas individuales que permitan a los jugadores recuperar su energía física y mental.

Arda Güler y Aurélien Tchouaméni fueron el ejemplo más reciente de la aplicación de esta política, después de que ambos jugadores disputaran un gran número de minutos en partidos marcados por un alto ritmo e intensidad física, lo que llevó al cuerpo técnico a concederles un tiempo adicional para recuperarse y recobrar la energía.

Se espera que este paso se repita con otros jugadores, según el estado de cada elemento y las necesidades del equipo, ya que Mourinho no desea aplicar un programa uniforme a todos los jugadores, sino que busca determinar la carga adecuada para cada uno y conocer el momento óptimo para darle descanso.

El técnico portugués trabaja en coordinación con los distintos departamentos del club para hacer un seguimiento de los minutos de participación y de los índices de fatiga, y ajustar los programas físicos en función de las circunstancias individuales y colectivas. En los cálculos de Mourinho no existen pequeños detalles, y cada minuto de juego o de descanso puede marcar la diferencia más adelante.

El modelo que despierta la admiración de Mourinho

La experiencia del Paris Saint-Germain se impone con fuerza en los cálculos del Real Madrid, al igual que la del Bayern Múnich, después de que Luis Enrique adoptara durante el último periodo una política minuciosa para gestionar los minutos de participación de sus jugadores titulares en la liga francesa.

Las cifras de participación en la competición doméstica revelan la magnitud de la diferencia en el trato de las cargas físicas dentro del equipo parisino: Vitinha, uno de los elementos más importantes del equipo, disputó 2121 minutos, frente a los 1483 minutos de Khvicha Kvaratskhelia, los 1374 minutos de Achraf Hakimi, los 1287 minutos de João Neves y los 1129 minutos de Fabián Ruiz, mientras que Ousmane Dembélé se quedó en 1062 minutos.

Con la excepción de Vitinha, que participó en el 69,3 % del total de minutos posibles, ninguno de estos jugadores alcanzó la mitad de los minutos de participación disponibles en la liga francesa. El porcentaje de participación de Dembélé fue del 34,7 %, frente al 36 % de Fabián Ruiz, lo que refleja la magnitud del margen que Luis Enrique ofrece a sus estrellas para recuperarse y mantener su puesta a punto.

El Paris Saint-Germain goza de una ventaja relativa en este aspecto, que consiste en las menores exigencias de la competición doméstica en comparación con la Liga española, lo que concede al cuerpo técnico un mayor margen para controlar los minutos de participación de sus estrellas y darles descanso sin afectar en la misma medida a los resultados del equipo.

Pero Mourinho no dispone del mismo lujo en el Real Madrid, debido a la fortaleza de la competencia en la Liga española y al aumento de las exigencias de los partidos, lo que le obliga a tratar con mayor precisión las rotaciones y la distribución de las cargas.

De ahí que el técnico portugués busque crear una versión propia de la experiencia del Paris Saint-Germain, basada en una gestión individual de las cargas, en el aprovechamiento de los periodos de descanso estratégicos y en lograr una distribución más equilibrada de los minutos de participación en la Liga española.

El objetivo no tiene que ver únicamente con mantener las victorias del Real Madrid en el momento actual, sino con evitar agotar de forma prematura la energía de sus estrellas, para que el equipo no se encuentre ante una crisis física cuando los partidos sean más importantes y cada enfrentamiento se convierta en una batalla que no admita la pérdida de ningún elemento titular.