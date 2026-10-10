En un momento en el que Kylian Mbappé sueña con conquistar por primera vez en su carrera el trono del Balón de Oro, asoman en el horizonte señales de tensión entre la estrella francesa y el Real Madrid, después de que, según informaciones de la prensa española, sintiera que su club no le brinda el apoyo esperado en la carrera por el galardón individual, al contrario de la postura del Barcelona de respaldar a su joven talento Lamine Yamal.

El portal francés "Foot Mercato" señaló, citando al diario español "Mundo Deportivo", que Mbappé se sorprendió por la forma en que el Real Madrid ha gestionado el asunto del Balón de Oro, pues esperaba un mayor respaldo de su club en su búsqueda por hacerse con el premio, algo que podría aumentar su sensación de frustración, pese al apoyo que recibe de su entrenador José Mourinho.

El delantero francés, que llegó a Madrid con grandes aspiraciones, aspira a consolidar su posición como uno de los líderes del proyecto deportivo del club y una de las principales figuras del fútbol mundial, pero la ausencia del apoyo esperado en la carrera por el Balón de Oro podría suscitar interrogantes sobre su lugar dentro del equipo.

La presión sobre Mbappé va en aumento ante las elevadas expectativas y la fuerte competencia dentro del Real Madrid, además de la necesidad de seguir ofreciendo niveles destacados y decidir los grandes partidos. No obstante, estas informaciones no significan necesariamente que exista una ruptura entre el jugador y el club, ya que el francés sigue siendo uno de los pilares más destacados del equipo.

Ante las noticias que han vinculado su nombre con un traspaso al Liverpool durante las últimas semanas, el rendimiento de Mbappé sobre el terreno de juego será un factor decisivo para determinar los rasgos de la próxima etapa, mientras las miradas se dirigen al duelo ante el Villarreal, que representa una nueva oportunidad para que el capitán de la selección de Francia brille y responda a las críticas, en medio de un ambiente de incertidumbre sobre su relación con la directiva del Real Madrid.



