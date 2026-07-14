La cuenta atrás ha comenzado... Solo un paso separa a la estrella del Al-Hilal de su marcha

El brasileño Marcos Leonardo está a punto de dejar el Al-Hilal saudí tras completar los trámites para fichar por el Ajax; solo falta el anuncio oficial.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el delantero ha superado el reconocimiento médico y el Ajax lo presentará de forma oficial el martes o miércoles.

Ambos clubes ya intercambiaron la documentación del traspaso y solo esperan los trámites finales.

El domingo, el diario citó una fuente que confirmó un acuerdo de traspaso por unos 20 millones de euros, pagaderos en dos plazos.

El Al-Hilal lo fichó en enero de 2024 al Benfica por unos 40 millones de euros y un contrato de cinco años, pero ahora ha aceptado su salida en este mercado.

En 82 partidos con el Al-Hilal marcó 48 goles y dio 5 asistencias.

Cabe recordar que el Atlético de Madrid intentó ficharlo en calidad de cedido en el pasado mercado de invierno, aunque la operación no se concretó. Ahora el Ajax ha logrado cerrar su fichaje de forma definitiva.