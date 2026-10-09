Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, aseguró que los títulos colectivos siguen siendo su prioridad por encima del Balón de Oro, al que aspiran sus jugadores Harry Kane y Michael Olise.

Kompany dijo durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento de su equipo con el anfitrión Augsburgo, previsto para mañana sábado en la Bundesliga, respondiendo a una pregunta sobre las opciones de Kane y Olise de coronarse con el Balón de Oro: "Creo que el asunto ya está decidido, ¿verdad? Por eso no puedo cambiar nada por mucho que diga".

Y continuó: "Lo siento, pero no tengo ese Balón de Oro en mi cabeza todos los días. Hoy solo pienso en el Augsburgo".

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El técnico belga añadió: "Ojalá lo gane un jugador del Bayern. Pero, por supuesto, lo más importante para mí es que ganemos títulos con el Bayern. Conozco bien a Harry y a Michael, y ellos piensan de la misma manera. Eso es lo que nos distingue como equipo".

"No lo hago por los premios"

Sobre el reconocimiento que recibirá de Markus Söder, ministro-presidente del estado de Baviera, por sus logros deportivos y su postura contra el racismo, Kompany dijo: "Es un premio deportivo. No quiero recibir un premio por un discurso contra el racismo. No lo hago por los premios, sino porque lo correcto debe decirse en un momento determinado. El premio es muy bonito, por supuesto".

Según el diario "Bild", Kompany recibirá el premio personal del ministro-presidente de Baviera durante la ceremonia del Premio del Deporte Bávaro 2026, prevista tras el partido ante el Augsburgo.

El periódico aclaró que Söder valora, por encima de todo, la clara postura del técnico belga contra el racismo y la exclusión.

Kompany había pronunciado, el pasado febrero, un discurso de 12 minutos durante una rueda de prensa del Bayern que atrajo la atención a nivel mundial, en respuesta a los insultos racistas que sufrió la estrella brasileña Vinícius Júnior en el partido entre el Benfica y el Real Madrid en la Liga de Campeones, y a la postura de José Mourinho, entonces entrenador del Benfica, que atribuyó a Vinícius parte de la responsabilidad.



