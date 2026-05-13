Kingsley Ehizibue podría dejar la Serie A y volver a la Eredivisie

Según el periodista especializado en fichajes Mounir Boualin, Kingsley Ehizibue interesa a dos clubes holandeses. El Udinese quiere retener al lateral de 30 años, aunque LaLiga también le sigue.

Su contrato con el Udinese vence este verano y ya ha recibido una propuesta de renovación.

Sin embargo, podría buscar nuevos horizontes. Recientemente lo han seguido equipos de la Serie A, LaLiga y la Eredivisie.

Por su situación financiera, se cree que serían equipos de la parte baja de la tabla.

Tras 76 partidos con el 1. FC Köln, ha disputado 118 encuentros con el Udinese en los últimos años y anteriormente jugó en el PEC Zwolle de los Países Bajos.

El verano pasado, el franco Ehizibue declaró a ESPN que tanto el AZ como el PSV ya se habían puesto en contacto con su agente.

Sin embargo, entonces afirmó que se centraría en el Udinese. El PSV buscará un sustituto para Sergiño Dest el próximo verano.