El delantero inglés Harry Kane siguió escribiendo su nombre con letras de oro en la historia de la Bundesliga, después de anotar su gol número cien en la competición durante el partido que su equipo, el Bayern Múnich, disputa actualmente ante su invitado, el Union Berlín, en el estadio "Allianz Arena", correspondiente a la cuarta jornada de la Bundesliga.

El gigante bávaro terminó la primera parte con una ventaja de tres goles a cero; Kane logró añadir el segundo tanto en el minuto 39 mediante un penalti que provocó su compañero Michael Olise, ejecutándolo el capitán inglés con maestría y rematándolo con fuerza a la derecha del portero.

Según la red internacional de datos y estadísticas "Squawka", Kane se convirtió en el jugador más rápido en la historia de la Bundesliga en alcanzar los 100 goles, logrando esta cifra prodigiosa en tan solo 98 partidos, superando a todas las leyendas del torneo a lo largo de su historia.

El goleador inglés vive una etapa dorada excepcional con el Bayern Múnich desde que se incorporó en el verano de 2023 procedente del Tottenham; pues condujo al conjunto bávaro a proclamarse campeón de la Bundesliga en dos ocasiones y de la Supercopa de Alemania en dos ocasiones, además del título de la Copa de Alemania.

En el plano individual, Kane impuso su dominio absoluto sobre los premios; al sentarse en el trono de los máximos goleadores de la Bundesliga en las últimas tres temporadas consecutivas, y coronarse con el premio al Jugador de la Temporada de la Bundesliga en (2024-2025), además de hacerse con la Bota de Oro como mejor goleador de Europa durante las temporadas (2023-2024) y (2025-2026).

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