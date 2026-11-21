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Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden: hora de inicio

Bundesliga II - Jornada 12 22 nov 2026 - 07:30 Fritz Walter Stadion

El 1. FC Kaiserslautern recibe al Dynamo Dresden en el estadio Fritz Walter de Kaiserslautern en un partido de la 2. Bundesliga. Los dos clubes ocupan posiciones muy distintas en la tabla, lo que hace especialmente interesante este encuentro.

El Kaiserslautern ocupa actualmente el cuarto puesto y es uno de los equipos más sólidos en la lucha por el ascenso. El entrenador Torsten Lieberknecht ha aportado últimamente estructura y resultados al club del Betzenberg.

El Dynamo Dresden, en cambio, lucha por evitar el descenso desde la decimosexta posición. Thomas Stamm está bajo presión para sumar puntos fuera de casa con la SGD, una tarea que no será nada fácil en Kaiserslautern.

Los Diablos Rojos han ganado tres de sus últimos cuatro partidos de liga y atraviesan un buen momento. El Dresden llega tras vencer al Dukla Praga en un amistoso, aunque en la liga solo ha ganado uno de sus últimos tres encuentros.

Quienes quieran seguir el partido en directo encontrarán a continuación toda la información sobre la retransmisión por TV y streaming.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Kaiserslautern y Dynamo Dresden?

El Kaiserslautern afronta este partido con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su triunfo más reciente en liga fue un 0-1 a domicilio ante el Osnabrück. Antes cayó por 0-3 frente al Hertha BSC, su único tropiezo en esa serie. En total, el Kaiserslautern marcó cinco goles y encajó seis en esos cinco partidos.

El Dynamo Dresden ganó tres de sus últimos cinco partidos oficiales, entre ellos un claro 3-0 al Greuther Fürth en la liga. En su encuentro más reciente, la SGD venció por 2-0 al Dukla Praga en un amistoso. Sin embargo, el Dresden perdió dos de sus últimos tres partidos de la 2. Bundesliga, incluida una derrota por 3-0 ante el Holstein Kiel.

Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden: alineaciones

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