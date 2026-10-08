Según informa Sky, el técnico de 39 años no descarta del todo un nuevo regreso al banquillo del RB Leipzig. Desde hace tiempo, Nagelsmann está siendo vinculado como posible sucesor de Martin Demichelis, que ha firmado con el conjunto sajón un inicio de temporada por debajo de las expectativas y actualmente ocupa solo la novena posición en la clasificación de la Bundesliga.

Tras el decepcionante Mundial de Norteamérica, la DFB prescindió de Nagelsmann como seleccionador alemán.

¿Cuándo entrenó Julian Nagelsmann ya al RB Leipzig?

Por tanto, un regreso a Leipzig también supondría para él la vuelta a un destino que conoce perfectamente. Entre 2019 y 2021, Nagelsmann dirigió al conjunto sajón en 95 partidos oficiales, llevó al club a las semifinales de la Champions League y al subcampeonato.

También el director de la DFB, Rudi Völler, se mostró recientemente convencido en declaraciones a Bild de que Nagelsmann pronto volverá a hacerse cargo de un equipo de primer nivel: "Julian respirará un poco, se tranquilizará. Y luego volverá rápidamente a hacerse cargo de un equipo absolutamente top, de eso no tengo ninguna duda".

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Aún el miércoles, Sport Bild había calificado de infundados los rumores sobre un posible regreso de Nagelsmann a Leipzig. Sin embargo, un día después, Sky apuntó ahora en otra dirección. Según esa información, Nagelsmann sí desempeña un papel en las reflexiones del Leipzig, en caso de que realmente se produzca la separación de Demichelis. Sobre todo Oliver Mintzlaff, presidente del consejo de supervisión del RB Leipzig y CEO de Red Bull, sería considerado un partidario de Nagelsmann, que sigue gozando de buena reputación dentro del universo RB. Sin embargo, Leipzig no sería el único club que tiene a Nagelsmann en su lista. También habría interés desde la Premier League.

A pesar de las especulaciones, según el informe los responsables del Leipzig quieren mantener por ahora su apuesta por Demichelis. Roger Schmidt, Head of Soccer y sucesor de Jürgen Klopp, que asumió el cargo de seleccionador alemán tras Nagelsmann, seguiría defendiendo internamente, al menos de momento, la calma.

También el director deportivo Marcel Schäfer respaldó públicamente al argentino durante el parón de selecciones: "Un equipo recién formado necesita tiempo para encontrarse y desarrollar automatismos. Esa es la realidad".

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Sin embargo, parece que a Demichelis no le queda mucho tiempo para convencer a los responsables de su camino. Octubre debería aportar pistas importantes sobre su futuro. Aunque el argentino intenta que el equipo practique un fútbol más atractivo, precisamente eso había sido recientemente un punto de crítica hacia su predecesor Ole Werner. Al mismo tiempo, la comunicación le dificulta el trabajo: en una plantilla extremadamente internacional, Demichelis habla sobre todo alemán y español, y solo un poco de inglés.

Demichelis se hizo cargo del Leipzig este mismo verano, después de que el club se separara por sorpresa de Werner. Este había devuelto previamente al RB a la Champions League.

Ahora, tras el largo parón de selecciones, espera a Demichelis y al Leipzig un calendario durísimo: primero, son obligatorias dos victorias en casa ante el Eintracht Frankfurt y el PSV Eindhoven; después llegarán dos partidos fuera de casa de máximo nivel ante el Bayern de Múnich y el Real Madrid.