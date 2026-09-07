Romper los calcetines de los futbolistas ya no es un simple fenómeno pasajero dentro de los terrenos de juego, después de que los agujeros en los calcetines de Ismael Saibari, la nueva estrella del Bayern Múnich, se convirtieran en tema de conversación en la Bundesliga, entre interrogantes sobre la legalidad de esta cuestión y sobre si el jugador marroquí ha infringido realmente el reglamento de la competición.

Durante el partido del Bayern Múnich ante el Schalke, que terminó con empate sin goles 0-0, Saibari, de 25 años y recién incorporado al conjunto bávaro, apareció con unos calcetines que contenían 12 agujeros, por lo que sus piernas parecían estar dentro de un trozo de queso suizo, según informó el diario alemán «Bild».

Los agujeros en los calcetines no son un fenómeno nuevo en el fútbol, ya que varios jugadores recurren a ellos con el objetivo de aliviar la presión que provoca la estrechez de los calcetines alrededor de los músculos de la pierna, especialmente con el aumento de la intensidad del esfuerzo físico durante los partidos.

Un experto inglés explicó al diario «Mirror» que los músculos de la pierna de los futbolistas se hinchan durante el partido como resultado del mayor flujo de sangre hacia ellos debido al esfuerzo físico, lo que puede hacer que los calcetines resulten más estrechos y aumente la presión sobre los músculos.

El propio Saibari había hablado recientemente sobre esta cuestión, tras su brillante actuación en la goleada al Stuttgart por 5-1, cuando declaró al diario «Bild» que se trataba de asegurarse de que sus calcetines no fueran demasiado estrechos, aclarando que los músculos de sus piernas son gruesos.

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¿Están permitidos los agujeros en los calcetines de Saibari?

A pesar de lo extendido de este fenómeno entre los jugadores, el reglamento de la Bundesliga parece claro al respecto. Según el anexo cuarto del reglamento de licencias de la Liga Alemana de Fútbol, y concretamente las directrices relativas a la indumentaria y el equipamiento de los partidos publicadas el 5 de diciembre de 2025, el apartado 42.1 c.3, referente a la indumentaria y los accesorios, estipula que «los calcetines interiores y los calcetines normales visibles no deben contener agujeros».

Por lo tanto, los agujeros presentes en los calcetines de Saibari no se ajustan, desde el punto de vista teórico, al texto del reglamento vigente en la Bundesliga. Pero la existencia de agujeros en los calcetines no significa necesariamente que el árbitro vaya a intervenir en cada caso, tal como aclaró Lutz Wagner, experto en arbitraje, en declaraciones al diario «Bild».

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Wagner, de 63 años, afirmó que la FIFA y el International Football Association Board decidieron que el árbitro debe asegurarse de que la distinción cromática le resulte clara, señalando que este punto es el más importante desde el punto de vista del árbitro.

Y añadió que el árbitro debe intervenir si la distinción deja de ser clara o de estar garantizada, porque el asunto está directamente relacionado con su capacidad para identificar al jugador infractor.

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El motivo no tiene que ver únicamente con la apariencia o con el aspecto que tengan los calcetines, sino con la capacidad del árbitro para reconocer rápidamente al jugador que ha cometido la infracción. En caso de que se produzca una confusión visual a causa de los calcetines o el equipamiento, el árbitro podría tener dificultades para identificar al jugador responsable de la infracción, lo que podría llevar a amonestar al jugador equivocado.

Así, los calcetines agujereados de Saibari se han convertido en un caso llamativo en la Bundesliga, no solo por el elevado número de agujeros, sino también por el interrogante sobre su compatibilidad con el reglamento y sobre si los árbitros los considerarán una infracción que exige intervención o si seguirán siendo un simple detalle que llama la atención dentro del terreno de juego.