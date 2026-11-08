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El Inter de Milán dio una lección de eficacia en San Siro y derrotó al Como por 2-0 pese a tener menos posesión. Su precisión táctica en los primeros veinte minutos resultó decisiva: aprovechó los espacios en la defensa adelantada del equipo visitante.

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El planteamiento táctico de este encuentro enfrentó la madurez estructural del Inter de Milán con el ambicioso juego posicional del Como. El Inter afrontó el partido con un objetivo claro: sacar al Como de su repliegue defensivo y aprovechar los espacios que dejara a su espalda. Al ceder la posesión durante buena parte del encuentro, buscó lanzar contraataques rápidos apoyándose en la coordinación de sus dos delanteros y en la amplitud que aportaban sus carrileros para superar la presión del Como en el centro del campo.

El Como, por su parte, llegó a San Siro decidido a imponer su identidad mediante la posesión prolongada y una línea defensiva adelantada. Su entrenador dio prioridad a la superioridad numérica en zonas centrales y recurrió a un doble pivote para mover el balón y buscar espacios entre las compactas líneas defensivas del Inter. Aunque logró controlar el ritmo, su vulnerabilidad ante las transiciones, especialmente durante los primeros veinte minutos, puso de manifiesto el riesgo táctico de su propuesta expansiva frente a un equipo tan implacable como el Inter.

El planteamiento táctico del Inter de Milán

El Inter de Milán utilizó su habitual 3-5-2, que funcionó con la precisión propia de un equipo situado en lo alto de la tabla. En la salida de balón, a menudo prescindió de pasar por el centro del campo y recurrió a Manuel Akanji y Alessandro Bastoni para enviar pases directos a los delanteros. La señal principal para iniciar la presión era que los laterales del Como, Valle o Couto, recibieran el balón de espaldas a la portería; entonces, los carrileros del Inter, Federico Dimarco y Djed Spence, saltaban con agresividad para cerrarles el espacio.

En defensa, el Inter se replegó en un 5-3-2. Al mantener una distancia mínima entre las líneas defensiva y de centrocampistas, obligó al Como a mover el balón de lado a lado sin generar peligro. Ese bloque bajo sirvió de punto de partida para su arma más peligrosa: el contraataque. Los dos goles nacieron de recuperaciones de balón. En el minuto 12, una rápida jugada vertical encontró a Pio Esposito en el área para rematar a bocajarro. Solo siete minutos después, Marcus Thuram amplió la ventaja al aprovechar la falta de cobertura del Como en su transición defensiva. Con apenas un 43 % de posesión, el plan del Inter no consistía en dominar el balón, sino los espacios decisivos. Así generó tres ocasiones claras frente a ninguna del Como.

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El planteamiento táctico del Como

El Como jugó con un 4-2-3-1 centrado en la seguridad con el balón y las rotaciones posicionales. El doble pivote formado por Perrone y Milla buscaba sacar de su posición a los centrocampistas del Inter y abrir espacios para Nico Paz. Paz fue el eje del ataque: apareció con frecuencia entre líneas para recibir el balón, como reflejan sus tres remates y su elevada participación en el último tercio. El Como también apostó por una estructura defensiva ambiciosa, con una línea adelantada para mantener al equipo compacto y favorecer la presión tras pérdida.

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Sin embargo, esa línea adelantada acabó siendo su perdición. Aunque alcanzó un 57 % de posesión y completó 595 pases con un 91 % de acierto, le costó transformar ese dominio en llegadas de verdadero peligro. Jacobo Ramón fue fundamental en la salida de balón, con 82 pases acertados, pero el Inter se negó a abandonar el carril central y el Como se vio obligado a menudo a recurrir a centros poco prometedores o a disparos lejanos de Paz. Su presión fue enérgica, pero careció de la intensidad necesaria en el último tercio para incomodar a los tres defensas del Inter. Así, el portero Robert Sánchez quedaba expuesto cada vez que un balón largo y vertical superaba la primera línea de presión.

La partida táctica

La batalla decisiva se libró en las transiciones. La identidad táctica del Como se basa en «controlar a través del balón», pero el entrenador del Inter de Milán entendió que también se puede controlar un partido «negando los espacios». El contraste era evidente: el Como quería un partido pausado y rítmico para desarmar la defensa, mientras que el Inter buscaba uno caótico y vertical para explotar la línea defensiva adelantada de su rival. El Inter ganó esa batalla porque se sintió cómodo sin el balón.

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La pareja atacante del Inter, formada por Thuram y Esposito, se mantuvo más cerrada de lo habitual, fijó a los centrales del Como e impidió que se incorporaran al centro del campo para apoyar el ataque. Esto creó un problema en la defensa preventiva del Como: cada vez que perdía el balón, quedaba en igualdad numérica o en inferioridad atrás. La eficacia del Inter fue asombrosa. Registró 1,86 goles esperados (xG) pese a rematar menos que el Como, lo que demuestra que las ocasiones que generó fueron muy superiores a lo que el Como obtuvo de su mayor posesión.

Los ajustes durante el partido

Cesc Fabregas intentó corregir la falta de profundidad del Como en el descanso con las entradas de Samuele Ricci e Ivan Smolcic. El cambio buscaba dar más solidez defensiva frente al contraataque y aportar piernas frescas al centro del campo para dificultar los pases con los que el Inter salía de la presión. Estos retoques ayudaron al Como a mantener la presión más adelante, pero el daño ya estaba hecho desde la primera parte.

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Cristian Chivu respondió con una serie de cambios pragmáticos a medida que avanzaba el partido. La entrada de Henrikh Mkhitaryan por Piotr Zielinski en el minuto 72 aportó experiencia y calma al centro del campo, y ayudó a frenar el ritmo del encuentro. La posterior entrada de Benjamin Pavard por Marcus Thuram en el minuto 88 señaló el paso a un repliegue puramente defensivo, en la práctica un 5-4-1, para mantener la portería a cero. Fueron cambios reactivos, pero eficaces: neutralizaron cualquier amenaza aérea tardía del Como en los saques de esquina y limitaron a los visitantes a disparos lejanos que apenas pusieron a prueba a Josep Martínez.

Conclusión

En última instancia, el partido se decidió por la mejor lectura de los «momentos» por parte del Inter de Milán. Aunque el Como practicó un fútbol más vistoso en cuanto a conservación del balón, el Inter fue superior tácticamente al detectar y explotar las debilidades estructurales de su rival. La decisión de jugar a la espera y buscar las transiciones le permitió marcar dos veces antes de que el Como pudiera siquiera ajustar la altura de su defensa. La eficacia se impuso al volumen: los remates certeros del Inter y la disciplina de su bloque bajo hicieron que los 595 pases del Como quedaran como una curiosidad estadística, en lugar de abrirle el camino hacia la victoria.