Hamza Abdelkarim recoge los frutos de su audaz decisión

Hamza Abdelkarim no esperó al final de sus vacaciones de verano tras su participación con la selección de Egipto en el Mundial, sino que tomó una decisión que podría trazar los rasgos de su futuro de forma temprana. El joven delantero egipcio interrumpió sus vacaciones y regresó al Barcelona desde el primer día de la concentración de preparación, con un único objetivo por delante: convencer al entrenador alemán Hansi Flick de que merece un lugar entre las estrellas del primer equipo.

Y pocas semanas después, parece que su plan marcha como quería, pues se ha convertido en uno de los rostros más destacados durante la pretemporada y ha comenzado a cosechar elogios dentro del club catalán, después de seguir ofreciendo actuaciones sólidas que confirman que posee las cualidades necesarias para imponerse en el terreno de juego.

Hamza participó como titular en los dos partidos amistosos que disputó el Barcelona ante el Como y el Birmingham, y logró llamar la atención con su destacada actuación, según informó el diario "Marca" español.

Durante el enfrentamiento que se disputó la tarde del viernes en Inglaterra, el delantero egipcio fue el hombre del partido sin discusión, después de marcar dos goles, uno de ellos de un penalti que él mismo provocó, ofreciendo una actuación que confirmó la impresión positiva que había dejado en el cuerpo técnico.

Y su huella no se limitó únicamente a marcar, sino que mostró movimientos inteligentes y una colocación ideal dentro del área, además de una personalidad fuerte y una gran audacia a pesar de su corta edad. Hamza declaró tras el partido: "Fue increíble, y espero marcar más goles".

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De jugador desconocido a una de las promesas más destacadas

Cuando el Barcelona completó los trámites del fichaje de Hamza a préstamo procedente del Al-Ahly el pasado enero, su nombre no era conocido por gran parte de la afición del club catalán.

Pero en Egipto se le veía desde hacía años como una de las promesas emergentes más destacadas, hasta el punto de que muchos lo consideraron el sucesor natural de la estrella Mohamed Salah, gracias a la rápida evolución que experimentó su nivel.

Y aunque algunos trámites burocráticos retrasaron su debut con el Barcelona hasta el mes de marzo, eso no le impidió demostrar su valía rápidamente.

Hamza necesitó menos de tres meses con el equipo juvenil (Juvenil A) para convencer al cuerpo técnico y a la dirección deportiva de su potencial.

Y sus destacadas actuaciones llevaron al Barcelona a ejecutar la cláusula de compra, valorada en 1,5 millones de euros, incluida en el acuerdo de préstamo con el Al-Ahly, para garantizar la continuidad del jugador en sus filas, en un paso que refleja la magnitud de la confianza en su potencial y su futuro.

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Del Mundial de vuelta directa al Barcelona

El verano de Hamza no se detuvo en el traspaso definitivo al Barcelona, sino que recibió una convocatoria para representar a la selección de Egipto en el Mundial.

El joven delantero participó en cuatro de los cinco partidos que disputó la selección egipcia, y solo se ausentó del enfrentamiento ante Argentina en los octavos de final, que supuso la eliminación de Egipto del torneo el 7 de julio.

Y a pesar del gran esfuerzo que realizó durante el torneo, solo dispuso de una semana de descanso, antes de regresar el 13 de julio a la concentración del Barcelona, con un objetivo claro ante sus ojos: ganarse la confianza de Hansi Flick.

Y tras el partido ante el Birmingham, quedó claro que va por el buen camino. El jugador declaró después del encuentro: "Fue increíble, por supuesto. Estoy muy contento, y espero que el equipo y yo sigamos trabajando y mejorando con cada partido. Fueron un rival fuerte y con grandes capacidades físicas".

Y añadió: "Todavía somos un equipo joven, y nos vamos conociendo mejor dentro del campo, y eso refuerza la confianza entre todos los integrantes del grupo. Y espero poder marcar más goles".

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Un elogio especial y una competencia dura

Las actuaciones de Hamza no pasaron sin llamar la atención de Hansi Flick, quien se preocupó de elogiar al delantero egipcio, tanto en el aspecto técnico como en el personal. Este elogio se considera un indicador importante del lugar que el jugador ha comenzado a ocupar dentro de los planes del cuerpo técnico.

El entrenador alemán declaró: "Creo que es un jugador muy humilde, con una gran personalidad y un enorme potencial. Es un delantero que sabe colocarse bien dentro del área, y siempre está atento al desarrollo del juego, y eso es exactamente lo que pido a un delantero centro".

Hamza es consciente de que la competencia no será fácil, sobre todo porque el Barcelona trabaja en reforzar su línea de ataque durante el actual mercado de fichajes de verano, y sitúa al argentino Julián Álvarez a la cabeza de sus prioridades.

Pero el delantero egipcio también sabe que Flick no duda en dar la oportunidad a las jóvenes promesas, y así lo ha demostrado dando participación a numerosos jugadores de la academia de La Masia, del Barcelona Atlètic y del equipo juvenil con el primer equipo. Por eso, Hamza sigue aprovechando cada minuto que consigue, con el afán de demostrar que merece permanecer en la plantilla del primer equipo.

Y con tan solo dieciocho años, Hamza vive un año excepcional que podría suponer el punto de inflexión más importante de su carrera futbolística. Comenzó 2026 como jugador cedido al equipo juvenil del Barcelona, después participó con la selección de Egipto en el Mundial, antes de que el club catalán ejecutara la cláusula de compra de su contrato de forma definitiva, y consiguiera la oportunidad de sumarse a la concentración del primer equipo de cara a la nueva temporada.

Y ahora, gracias a sus goles, a su actuación en evolución, a su mentalidad profesional y al duro trabajo que ofrece día tras día, el delantero egipcio se acerca a cumplir su mayor sueño: convencer a Hansi Flick de manera definitiva de que está listo para vestir la camiseta del Barcelona con el primer equipo.