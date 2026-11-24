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El mundo del deporte en Marruecos y Senegal aguarda la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre la crisis de la final de la Copa Africana de Naciones 2025, uno de los casos más polémicos en la historia del torneo continental. Achraf Hakimi, capitán de la selección de Marruecos y estrella del París Saint-Germain, ha desvelado cómo vivirá el día en que se conozca el fallo y ha insistido en que sigue orgulloso de lo que hizo el combinado marroquí en la final, sea cual sea la resolución.

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Hakimi habló del caso en la rueda de prensa que ofreció este martes, en la víspera del duelo entre el París Saint-Germain y la Roma de la Liga de Campeones, previsto para mañana miércoles. El jugador se refirió a su postura ante el litigio entre las federaciones de Marruecos y Senegal y a la espera hasta que el tribunal anuncie su decisión definitiva.

Preguntado por el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo, la estrella marroquí declaró: «La decisión no es fácil. Todo el mundo vio lo que pasó en el campo, cada uno tiene su opinión y yo tengo la mía».

En referencia a lo ocurrido en la final, Hakimi añadió: «En el fútbol no puedes abandonar el campo de esa manera».

Y prosiguió: «Siento que hice mi trabajo, y el equipo está orgulloso porque llevó la imagen de Marruecos al nivel más alto posible. Para mí y para la afición, debemos seguir orgullosos de lo que hicimos».

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Para cerrar el asunto, concluyó: «Esperaremos juntos y, sea cual sea la decisión, tenemos que estar preparados para la próxima Copa Africana de Naciones, que es lo más importante ahora».

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Un día tranquilo a la espera del fallo del TAS

Hakimi explicó cómo piensa pasar el día en que se anuncie el fallo y aseguró que no permitirá que la espera lo distraiga de su preparación para el próximo partido europeo.

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Sobre cómo gestionará esas horas de incertidumbre, afirmó: «Será un día tranquilo. Volveré a casa, descansaré un poco, luego alguien me contará la decisión y después me iré a dormir para preparar el partido de mañana».

Estas declaraciones llegan en un momento en que el caso despierta un enorme interés en Marruecos y Senegal, ya que el destino del título de la Copa Africana de Naciones 2025 depende ahora de la decisión del tribunal deportivo, después de que el litigio pasara de los organismos continentales a la máxima instancia deportiva competente para resolver este tipo de recursos.

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Del título sobre el césped al litigio judicial

La crisis se remonta a la final que enfrentó a Marruecos y Senegal el 18 de enero de 2026 en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, la capital del país.

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El encuentro vivió unos minutos finales excepcionales: el árbitro señaló un penalti a favor de Marruecos, una decisión que provocó las protestas de los jugadores senegaleses, que abandonaron el terreno de juego siguiendo las instrucciones de su seleccionador, Pape Thiaw.

Tras una interrupción de casi 15 minutos, los jugadores de Senegal volvieron para completar el partido, pero Brahim Díaz falló el penalti a lo Panenka y Pape Gueye acabó marcando el gol de la victoria senegalesa en la prórroga.

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Así, el partido terminó con triunfo de Senegal sobre el césped, pero la Federación Marroquí presentó una reclamación formal ante el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol, alegando que los jugadores senegaleses habían abandonado el terreno de juego.

El 17 de marzo de 2026, el Comité de Apelación decidió dar por perdido el partido a Senegal por 3-0 y conceder el título a Marruecos por la vía administrativa, lo que llevó a la Federación Senegalesa a acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo para recurrir la decisión y reclamar la devolución del título.

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Desde entonces, ambas partes esperan que el tribunal resuelva el litigio: Marruecos defiende la decisión de la Confederación Africana de Fútbol, mientras que Senegal insiste en que el torneo le pertenece por el resultado obtenido sobre el césped.

Hakimi centra su atención en el París Saint-Germain

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Lejos del caso africano, Hakimi se prepara para disputar con el París Saint-Germain un partido importante ante la Roma en la Liga de Campeones. El jugador aseguró sentirse a gusto en el club francés y quiso dejar claro su deseo de continuar en él durante muchos años.

«Quiero seguir haciendo historia con el París Saint-Germain, es mi equipo. Espero quedarme aquí el mayor número de años posible, y por eso envío un mensaje a Nasser Al-Khelaifi y a Luis Campos», declaró el lateral marroquí.

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Y añadió: «Ellos saben que quiero mucho al club y siento que ya soy parisino. Mi objetivo es ganar el mayor número posible de títulos y dejar mi nombre en lo más alto de la historia del París Saint-Germain. Por mi parte, podría terminar mi carrera aquí».

De este modo, Hakimi aguarda la decisión del tribunal deportivo sobre el destino del título africano, aunque al mismo tiempo subrayó que la prioridad pasa por preparar los próximos compromisos, con la próxima Copa Africana de Naciones a la cabeza, además de seguir luchando por los títulos con el París Saint-Germain.